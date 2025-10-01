पूर्व परीक्षा लांबणीवर
नागरी सेवा संयुक्त
पूर्व परीक्षा लांबणीवर
पावस ः राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरजन्य परिस्थिती आहे तसेच हवामानखात्याने पुढील काही दिवसात अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कोणताही उमेदवार परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५ परीक्षा २८ सप्टेंबरची रद्द केली. ती परीक्षा ९ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार आहे असल्याचे प्र. उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी कळवले आहे. ही परीक्षा रविवारी (२८) रत्नागिरी तालुक्यातील दोन उपकेंद्रांवर दोन सत्रांमध्ये घेण्यात येणार होती; मात्र ती अतिवृष्टीमुळे लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.
रत्नागिरी ः गृहपाल दीपक जाधव यांचा गौरव करताना मान्यवर.
दीपक जाधव यांना
उत्कृष्ट गृहपाल पुरस्कार
पावस ः सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयातील शासकीय वसतिगृहाचे गृहपाल दीपक जाधव यांना मुंबई विभागांतर्गत कामकाजासाठी २०२५-२६ साठीचा उत्कृष्ट गृहपाल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्याबद्दल त्यांचा सहकुटुंब सत्कार सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांच्या हस्ते शिवाजीनगर येथील शासकीय मुलींच्या वसतिगृहात करण्यात आला. या वेळी रवींद्र कुमठेकर, खेडेकर, रितेश सोनवणे, अमोल पाटील, कार्यालयातील कर्मचारी व शासकीय वसतिगृहातील मुली उपस्थित होत्या.
