शासकीय धर्मशाळेच्या जागेवर अतिक्रमण

सामंत ः फोंडाघाट ग्रामपंचायतीविरोधात उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १ ः फोंडाघाट ग्रामपंचायतीकडून शासकीय धर्मशाळेच्या जागेवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करून बांधकाम केले असल्याचा आरोप करत याबाबत तक्रार करूनही संबंधित प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी फोंडाघाट बिजलीनगर येथील समीर सामंत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आजपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
श्री. सामंत यांनी जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘फोंडाघाट ग्रामपंचायतीकडून शासकीय जागेत बेकायदेशीर अतिक्रमण करून बांधकाम केले असून शासनाच्या पैशाचा अपव्यय झाला आहे. ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम, संरक्षक भिंत बांधताना आवश्यक असलेल्या कोणत्याही परवानग्या घेतलेल्या नाहीत. कणकवली तहलीदार यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या जागेची भूमि अभिलेखमार्फत मोजणी करून घेऊन सरकारी धर्मशाळेच्या जागेत अतिक्रमण होत असल्याने अतिक्रमण तात्काळ हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्या अनुषंगाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.’’
दक्षता न घेतल्याने नियमभंग
सार्वजनिक बांधकाम विभाग कणकवली यांनी राज्य मार्ग दर्जाच्या रस्त्याच्या लगत कोणतेही नवीन बांधकाम करताना नियमानुसार आवश्यक ते अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, फोंडाघाट ग्रामपंचायतीने ही दक्षता न घेतल्यामुळे नियमांचा भंग झाला आहे. हे बांधकाम अनधिकृत ठरत असल्याचे लेखी ग्रामपंचायतला कळविलेले आहे. असे असतानाही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने श्री. सामंत यांनी संबंधितांवर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.
