रत्नागिरी- जिल्हा नगर वाचनालयात आज ग्रंथ पूजा
जिल्हा नगर वाचनालयात आज ग्रंथ पूजा
अॅड. दीपक पटवर्धन; नूतन वास्तूमध्ये ग्रंथसंपदा स्थापन
रत्नागिरी, ता. १ : रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयाच्या नूतन इमारतीसाठीचे काम पूर्णत्वास जात असून गुरुवारी (ता. २) दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सकाळी ९.३० ते १०.०० सरस्वती पूजन अर्थात ग्रंथ पूजेचे आयोजन केल्याची माहिती अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी दिली.
गतवर्षी २५ डिसेंबरला नव्या इमारतीचे भूमिपूजन झाले. भूमिपूजनाप्रसंगी वाचनालय दीपावलीपूर्वी नव्या वास्तूत सुरू करण्याचा संकल्प केला होता. त्यानुसार १ लाख १५ हजार ग्रंथ परत नव्या इमारतीत स्थानापन्न झाले आहेत. ९ महिन्यात म्हणजे दसऱ्याचा मुहूर्त साधून वाचनालयाची ग्रंथसंपदा परत पूर्ववत नव्या वास्तूत आणून सरस्वती पूजनाचे आयोजन केले आहे. वाचनालयाचे एकूण काम १२ हजार चौरस फुटांचे आहे. त्यापैकी तळमजल्याचे ४००० चौरस फुटाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अंतर्गत सजावटीचे काम अंतिम टप्यात आहे. विजयादशमीचा सीमोल्लंघनाची प्रथा पार पाडण्यासाठी वाचनालय सज्ज आहे. नव्या वास्तूत ग्रंथांचे स्वागत, ग्रंथरुपी सरस्वतीचे पूजन करावे या हेतूने ग्रंथ पूजन केले जाणार आहे.
चौकट
लवकरच वाचन विभाग होणार सुरू
येत्या १२ ऑक्टोबरपासून वाचनालयाचा सुसज्ज वाचन विभाग कार्यान्वित करण्याचा मनोदय असल्याचे अॅड. पटवर्धन म्हणाले. तसेच पूर्ण वाचनालय फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सज्ज करून रत्नागिरीचे सुसज्ज सांस्कृतिक केंद्र उभे करून लोकार्पण करण्यात येईल. मायदेश फाऊंडेशन या कामी नवनव्या संकल्पना, योजना तयार करत आहे. नव्या युगाचे वाचनालय साकारण्यासाठी मायदेशची सर्वतोपरी मदत मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
