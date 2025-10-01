आंबडोस येथे दसरोत्सवास पंचक्रोशीतील भाविकांची गर्दी
आंबडोस : दसऱ्यानिमित्त आपट्याची पाने सोने म्हणून लुटताना वारेसूत्र व भाविक.
आंबडोस येथे दसरोत्सवास
पंचक्रोशीतील भाविकांची गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १ ः मालवण तालुक्यातील आंबडोस गावचा पारंपरिक दसरोत्सव आज खंडे नवमीला झाला. यानिमित्त गावातील नागरिकांसह पंचक्रोशीतील भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. आंबडोसचा दसरोत्सव आज सुरू झाला. नऊ दिवसांची परंपरा असल्याने खंडे नवमी दिवशी आज दुपारी ढोलताशांच्या गजरात उत्सवाला प्रारंभ झाला.
आकर्षक साड्या परिधान करून देवांचे तरंग सजविण्यात आले होते. वारेसूत्र उभे राहून देवाची चाकरी झाल्यानंतर विविध विधी सुरू झाले. प्रथम शिवलग्न सोहळा पार पडला. त्यानंतर देवाला नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. आपट्याच्या झाडाची पाने सोने म्हणून लुटण्यात आली. थोडावेळ विश्रांती घेतल्यानंतर कुवाळा बळी देण्याची प्रथा पूर्ण करण्यात आली. यानंतर दसरोत्सव सुरू असलेल्या श्री देव रवळनाथ मंदिरात प्रथम पाहुण्यांना ओट्या भरण्याचा मान देण्यात आला. त्यानंतर गावातील रहिवाशी सुहासिनींनी ओट्या भरल्या. अशाप्रकारे पहिल्या दिवसाचा कार्यक्रम झाला. उद्या (ता. २) विजयादशमीनिमित्त भक्तांना देवासमोर आपली गाऱ्हाणी मांडता येणार आहेत. घटस्थापनेपासून श्री देव रवळनाथ मंदिरात ग्रंथ वाचन सुरू होते. त्याचा समारोप शनिवारी (ता. ४) होणार आहे. यानिमित्त महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ भाविकांनी घ्यावा, असे आवाहन देवस्थान मानकऱ्यांतर्फे करण्यात आले आहे.
