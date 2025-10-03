साडवली-आठल्ये, होडे, पराडकर यांचा विशेष सन्मान
आठल्ये, होडे, पराडकर
यांचा विशेष सन्मान
देवरूख ज्येष्ठ नागरिक संघ ; सभासदांच्या नातवांचाही गौरव
साडवली, ता. ३ : जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात देवरूख ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे तबला अलंकार पदवीप्राप्त अथर्व आठल्ये, जिल्हा परिषदेचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त विनय होडे तसेच कोमसापचा पुरस्कार प्राप्त जे. डी. पराडकर यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.
प्रकाश घस्ते यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. या प्रसंगी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या सभासदांचा गौरव, विविध परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सभासदांच्या नातवांचा गौरव करण्यात आला. १४ डिसेंबर १९९० रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेने १ ऑक्टोबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय वृद्घ व्यक्ती दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरवण्यात आले. १ ऑक्टोबर १९९१ रोजी पहिल्यांदा हा दिवस साजरा करण्यात आला. देवरूख ज्येष्ठ नागरिक संघाचे हे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. याच महिन्यात वार्षिक सभा होणार आहे. या वेळी अहवाल सादर केला जाणार आहे. संघाचे सभासद २७७ आहेत. या वेळी उपाध्यक्ष अशोक लिमये, कार्यवाह अरविंद सरदेसाई, कोषाध्यक्ष मोहिनी फाटक, दिलीप कशेळकर, प्रभाकर मांगले, बाळकृष्ण पर्शराम, चंद्रकांत चाळके, श्यामल पित्रे, मंगला अळवणी, रेखा गानू, अनघा लिमये, उर्मिला साळसकर, नीता मोहिरे, संजय भागवत, प्रकाश पत्की, अजित मोहिरे, श्रीकांत साळसकर, श्रीकृष्ण जागुष्टे, विलास आंब्रे हे कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.
