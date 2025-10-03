रत्नागिरी ः देसाई हायस्कूलच्या मुलींचे वर्चस्व
देवरुख (ता. संगमेश्वर) ः येथे जिल्हास्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धेतील मराठा मंदिर अ. के. देसाई हायस्कूलचे खेळाडू सोबत शिक्षक व प्रशिक्षक.
हॉकी स्पर्धेत देसाई हायस्कूलच्या मुलींचे वर्चस्व
जिल्हास्तरीय शालेय स्पर्धा ; विभागीय स्पर्धेसाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ः देवरूख (ता. संगमेश्वर) येथील कै. मिनाताई ठाकरे विद्यालयाच्या मैदानावर झालेल्या जिल्हास्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धेत येथील मराठा मंदिर अ. के. देसाई हायस्कूलच्या १७ वर्षांखालील मुलींच्या संघाने देवरूख हायस्कूलचा पराभव करून विजय मिळवला तर १४ वर्षांखालील गटात एकही प्रतिस्पर्धी संघ नसल्यामुळे देसाई संघाला विजयी घोषित करण्यात आले. दोन्ही संघाची निवड हॉकीच्या विभागीय स्पर्धेसाठी झाली आहे.
मुलींच्या संघांनी सलग २ वर्ष जिल्हास्तरावर विजय मिळवत देसाई हायस्कूलचे वर्चस्व अबाधित राखले आहे. शालेय हॉकी स्पर्धेत मिळवलेले यश हे सातत्याने केलेल्या मैदानावरील सरावामुळे मिळाले आहे. दोन्ही विजय संघाचे कौतुक प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका अंजली पिलणकर यांनी केले. प्रशालेच्या यशामध्ये हॉकीचे प्रशिक्षक सुशांत पवार, विकास साळवी, सचिन मटकर, आदित्य शिवगण, अजय कांबळे, जीवन जाधव, राष्ट्रीय खेळाडू अतुल पाटील यांचे योगदान आहे. १७ वर्षांखालील विजयी मुलींच्या संघात महेक मुल्ला, (कर्णधार ) लावण्या साळुंखे, पूर्वा कांबळे, दामिनी लोहार, मानसी आडसे, दिव्या पवार, मैथिली कांबळे, मुस्कान मुल्ला, संगीता पाल, संध्या दमाई, श्रावणी घडशी, आयशा टूमके सहभागी होत्या. १४ वर्षाखालील विजय संघात पौर्णिमा सनगरे (कर्णधार), तन्वी ताम्हणकर, तन्वी तुपारे, रोजीया शेख, राफीया भटकर, जीविका घडशी, अंकिता पवार, ममता परियार, पुनिका दाभोळकर, आसमा साखरकर, गंगा देवांगण, तीर्था महाकाळ, सिद्धी कांबळे, कार्तिकी ताम्हणकर, जोया हडपोलकर सहभागी होत्या.
जिद्दीच्या जोरावर मिळवले यश
अ. के. देसाई हायस्कूलच्या १७ वर्षांखालील मुलींच्या संघाने उत्तम सांघिक खेळ करून चार गोल मारले. पाऊस आणि मैदानाचा काही भाग निसरडा असूनही क्रीडाकौशल्य, जिद्दीच्या जोरावर हे यश मिळवले, असे मत प्रशिक्षक संतोष गार्डी यांनी व्यक्त केले.
