रत्नागिरी ः जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर झाला चकाचक
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिसर स्वच्छ करताना अधिकारी, कर्मचारी व बाळ सत्यधारी महाराज व्यसनमुक्त केंद्राचे प्रतिनिधी.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर झाला चकाचक
स्वच्छतामोहीम ; सर्वांनी केला व्यसनमुक्तीचा संकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : गांधी जयंती सप्ताहानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत परिसरात स्वच्छता करण्यात आली. परमपूज्य स्वामी बाळ सत्यधारी महाराज व्यसनमुक्त केंद्र यांच्यावतीने ही मोहीम यशस्वी करण्यात आली.
या मोहिमेवेळी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, बाळ सत्यधारी महाराज, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गायकवाड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी भाग्यश्री जोशी, तहसीलदार मीनल दळवी, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे, समाजकल्याण विस्तार अधिकारी विश्वनाथ बोडके, मिरजोळे उपसरपंच राहुल पवार आदी उपस्थित होते.
या प्रसंगी सुधाकर सावंत यांनी उपस्थितांना व्यसनमुक्ती संकल्प प्रतिज्ञा दिली. मी कुठल्याही प्रकारचे व्यसन माझ्या आयुष्यात करणार नाही. मी आजीवन निर्व्यसनी राहीन. मी भारताचा नागरिक भारतातील प्रत्येक व्यक्ती निर्व्यसनी राहण्यासाठी प्रयत्नशील करेन. मी व्यसनमुक्तीसाठी असलेल्या कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करेन आणि नवीन कायदे होण्याकरिता मी सक्रिय राहीन. मी सर्व नागरिकांमध्ये व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहून अंमली पदार्थांच्या विरोधात आयुष्यभर कार्यरत राहण्याचा संकल्प करत आहे. मी राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज व राज्यघटनेचा आदर करेन. या प्रतिज्ञेनंतर प्रांत कार्यालय परिसर, तहसीलदार कार्यालय परिसरात स्वच्छता करण्यात आली. यामध्ये अधिकारी, कर्मचारी यांचा सहभाग होता.
