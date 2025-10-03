चिपळूण - रांगोळीतून साकारले संघकार्य
चिपळूणः शहरातील लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनमंदिरात भरवण्यात आलेले रंगावली प्रदर्शन.
चिपळूणमध्ये रांगोळीतून साकारले संघकार्य
शताब्दीनिमित्त प्रदर्शन; ८ ऑक्टोबरपर्यंत प्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संस्कार भारती उत्तर रत्नागिरी समितीतर्फे चिपळूणमध्ये रांगोळी प्रदर्शन आयोजित केले आहे. संघाचे सहा सरसंघचालक डॉ. के. बी. हेडगेवार, एम. एस. गोळवलकर (गुरूजी), बाळासाहेब देवरस, राजेंद्र सिंह, के. सी. सुदर्शन आणि सध्याचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या व्यक्तीमत्त्वाचे आणि कार्याचं चित्रण रांगोळीच्या माध्यमातून केले आहे.
प्रदर्शनाची संकल्पना संतोष केतकर यांची असून, गोव्याचे प्रसिद्ध रांगोळी कलाकार विकास फडते, भूमेश नाईक आणि दर्शन नाईक यांनीही त्यांच्यासोबत रांगोळी साकारण्यात सहभाग घेतला आहे. विशेष म्हणजे, संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांचं चित्र हे वाळूशिल्प प्रकारातील असून, ते स्वतः संतोष केतकर यांनी साकारले आहे. हे रंगावली प्रदर्शन चिपळूण येथील लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनमंदिरात आयोजित केले आहे. दसरा हा संघाचा स्थापना दिवस असल्यामुळे यादिवशी प्रदर्शनाचे उद्घाटन उत्साहात पार पडले. ८ ऑक्टोबरपर्यंत हे प्रदर्शन सर्व नागरिकांसाठी खुले राहणार आहे. संस्कार भारतीकडून नागरिक, कलारसिक आणि विद्यार्थ्यांनी या कलात्मक प्रदर्शनाला अवश्य भेट द्यावी, असे आवाहन केले आहे. संघाच्या ऐतिहासिक वाटचालीचा रंगीबेरंगी पट या माध्यमातून पाहायला मिळणार असून, ही एक अनोखी कलापर्वणी ठरणार आहे.
