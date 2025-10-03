देवगडच्या मातीचा ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ला गंध
देवगडच्या मातीचा ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ला गंध
देवगड ः ग्रामीण भागातील वास्तवतेचे चित्र परावर्तित होणारा ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ या मराठी चित्रपटाचा प्रारंभाचा प्रयोग येथील चित्रपटगृहात झाला. चित्रपटातील काही कलाकार आणि तांत्रिक जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मंडळींच्या उपस्थितीत प्रयोग दाखविला. चित्रपटातील स्थानिक कलाकार विद्याधर कार्लेकर यांच्या हस्ते प्रारंभाच्या प्रयोगाचे श्रीफळ वाढवले. काही प्रमाणात ग्रामीण भागात चित्रीकरण झालेल्या बहुचर्चित ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’ या मराठी चित्रपटात काही स्थानिक कलाकारांना सोबत घेत ग्रामीण भागातील वास्तवतेवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. वीणा जामकर, प्रल्हाद कुडतडकर, सायंकित कामत, स्वानंदी टिकेकर, सुनील तावडे आदी प्रमुख कलाकारांसह यामध्ये काही स्थानिक तसेच जिल्ह्यातील कलाकारांचा समावेश आहे. त्यामुळे या प्रारंभाच्या प्रयोगावेळी स्थानिकांची गर्दी होती. यावेळी माजी आमदार अॅड. अजित गोगटे, चारुदत्त सोमण, मधुसुदन फाटक, नगरसेविका तन्वी चांदोस्कर आदी उपस्थित होते.
धनुर्विद्या स्पर्धेमध्ये प्रांजली वाडेकरला रौप्य
देवगड ः मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत आंतरमहाविद्यालयीन धनुर्विद्येमधील एका प्रकारच्या स्पर्धेत येथील स. ह. केळकर महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी प्रांजली वाडेकर (रा. वाडातर) हिने रौप्यपदक प्राप्त केले. अंधेरी (मुंबई) येथील भवन्स महाविद्यालय यांनी ठाणे येथील सिंधुताई सपकाळ धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्रात ही स्पर्धा आयोजित केली होती. तिला सातारा येथील दृष्टी धनुर्विद्या अकादमीचे प्रशिक्षक प्रवीण सावंत यांचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल प्रांजलीचे अभिनंदन होत आहे.
