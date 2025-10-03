गुहागर-देवघर क्रीडा संकुलाला पाच कोटींचा निधी मंजूर
रत्नागिरीः क्रीडा संकुलांच्या आढावा बैठकीला उपस्थित पालकमंत्री उदय सामंत, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदेही रानडे आदी.
देवघर क्रीडा संकुलाला
पाच कोटींचा निधी मंजूर
१३ वर्षे काम रखडले; विपुल कदमांच्या पाठपुराव्याला यश
गुहागर, ता. ३ : तब्बल १३ वर्षांपासून रखडलेल्या गुहागर तालुक्यातील देवघर येथील तालुका क्रीडा संकुलाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात शिवसेना गुहागर विधानसभा समन्वयक विपुल कदम यांना यश आले आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंग यांनी जिल्ह्यातील क्रीडा संकुलांच्या आढाव्याची सभा घेतली. त्या वेळी कदम यांनी आढावा सभेत देवघरच्या क्रीडा संकुलाचा विषय मांडला. तातडीने दखल घेत पालकमंत्र्यांनी देवघरच्या क्रीडा संकुलसाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
तालुक्यातील देवघर येथील तालुका क्रीडा संकुल बांधून अनेक वर्षे झाली. आमदार भास्कर जाधव राज्यमंत्री असताना तालुक्यासाठी देवघर येथे क्रीडा संकुल उभे करण्यासाठी निधी दिला होता; मात्र संकुल क्रियान्वित होण्यासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी वेळेत न मिळाल्याने संकुलाची इमारत विनावापर होती. शर्यतीसाठी बनवलेल्या मार्गाचे काम अपुरे होते. संकुलामध्ये आवश्यक क्रीडासाहित्य नव्हते. पाण्याची व्यवस्था मार्गी लागली नव्हती. १० वर्षात दुर्लक्षामुळे क्रीडा संकुलाच्या इमारतीचे छप्पर गळू लागले. गवतवेलींनी क्रीडा संकुल घेरले गेले. दरम्यानच्या काळात क्रीडा संकुलाचा वापर नसेल तर आमची जमीन आम्हाला परत द्या, अशी मागणी होऊ लागली होती.
देवघर क्रीडा संकुलाची विनावापर असलेली इमारत लक्षात आल्यावर कदम यांनी या कामात लक्ष घातले. क्रीडा संकुलासंदर्भात नेमके काय केले पाहिजे, यासाठी त्यांनी देवघरमधील माध्यमिक विद्यालयाचे संचालक, क्रीडाधिकारी यांची भेट घेतली, क्रीडा संकुलाची पाहणी केली. जे विषय संपर्कातून, पाठपुरावा करून सोडवणे गरजेचे होते, ते मार्गी लावले. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या आढावा सभेत पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांना या विषयाची संपूर्ण माहिती दिली. याच सभेत क्रीडाधिकाऱ्यांनी केवळ इमारतीच्या डागडुजीसाठी तीन कोटीचा निधी आवश्यक असल्याचे सांगितले होते; मात्र कदम यांनी क्रीडा संकुल सुरू करायचे असेल तर क्रीडा साहित्य आणि अन्य व्यवस्थांच्या उभारणीसाठी आणखी निधीची मागणी केली. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत आढावा सभेत चर्चा करून ५ कोटीचा निधी देवघरच्या क्रीडा संकुलासाठी मंजूर केला.
