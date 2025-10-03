चिपळूणमधील जलस्रोतांचे सर्वेक्षण
गांधी, शास्त्री जयंती
मेर्वी शाळेत साजरी
पावस ः रत्नागिरी तालुक्यातील मेर्वी प्राथमिक शाळेत महात्मा गांधी आणि माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. पावस येथे झालेल्या या कार्यक्रमाच्या सुरवातीला महात्मा गांधीजी आणि माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. याप्रसंगी शालेय मंत्रिमंडळाचे मुख्यमंत्री मैत्रेयी अभ्यंकर, उपमुख्यमंत्री रचित म्हादये आणि शिक्षकवृंद, विद्यार्थी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात पहिली ते सातवीतील विद्यार्थ्यांनी महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त भाषणे केली. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मेर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष मंगेश म्हादये, मुख्याध्यापिका शर्वरी करगुटकर, पदवीधर शिक्षक हिदायत भाटकर, उपशिक्षक चंद्रशेखर पेटकर, उपशिक्षिका संजया पावसकर आदींचे उत्तम सहकार्य लाभले.
---------
चिपळूणमधील
जलस्त्रोतांचे सर्वेक्षण
चिपळूण ः जिल्हा परिषद पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षामार्फत २ ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे मान्सूनपश्चात स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणांतर्गत तालुक्यातील १ हजार २३९ सार्वजनिक जलस्त्रोतांचा समावेश असणार आहे. स्वच्छता सर्वेक्षणाची जबाबदारी तालुक्यातील ९ प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. सर्वेक्षण ग्रामपंचायतीमधील जलसुरक्षक, ग्रामपंचायत अधिकारी, आरोग्यसेवक यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
------------
पोफळी स्कूलमध्ये
शास्त्री जयंती
चिपळूण : तालुक्यातील पोफळी येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये महात्मा गांधी व माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका स्वप्नाली पाटील यांनी महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेस, तर माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमेस शिशुविहारप्रमुख सुप्रिया वारे यांनी पुष्पहार अर्पण केला. प्राथमिक विभागातील श्रेयस लोहार या विद्यार्थ्याने महात्मा गांधी यांची वेशभूषा परिधान केली होती, ते या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरले.