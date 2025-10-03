विमा भरपाई न मिळाल्यास मोर्चा काढू
विमा भरपाई न मिळाल्यास मोर्चा काढू
आंबा, काजू उत्पादक; जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३ ः प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची रक्कम शेतकऱ्यांना अद्याप न मिळाल्याने जिल्ह्यातील आंबा, काजू बागायतदार शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. पुढील आठवड्यात विम्याची रक्कम न मिळाल्यास विमा कंपनी आणि शासनाविरोधात मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा
आज आंबा, काजू उत्पादक बागायतदार संघ मर्यादित सिंधुदुर्गतर्फे दिला. याबाबत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना निवेदनही दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील आंबा व काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री फळपीक विमा योजना २०२४-२५ अंतर्गत विमा उतरविला होता. मात्र, वातावरणातील बदलामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या शेतकरी बँका, सोसायट्या यांच्याकडून घेतलेले कर्ज फेडू शकत नाहीत. मुळात विम्याचा जोखीम कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत म्हणजे ३० जूनला ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक होते. मात्र, अद्यापही ती मिळालेली नाही. याबाबत आज आंबा, काजू उत्पादक बागायतदार संघ मर्यादित सिंधुदुर्गतर्फे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची भेट घेत चर्चा केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत ५ ऑक्टोबरपूर्वी विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. याबाबात या संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल
दरम्यान, याबाबत या संघाने जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांची भेट घेत याकडे लक्ष वेधले. यावेळी संबंधित कंपनीशी चर्चा करून विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी आंबा, काजू उत्पादक बागायतदार संघ मर्यादित सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर, प्रकाश बोलवेलकर, अभिषेक चमणकर, सुरेश धुरी, शिवराम आरोलकर, बाळा गावडे, बापू मोर्ये, प्रणय नाडकर्णी यांच्यासह आंबा, काजू शेतकरी उपस्थित होते.
