सातवायंगणी वनक्षेत्रात ३०० रोपांची लागवड
सातवायंगणी वनक्षेत्रात
३०० रोपांची लागवड
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ला, ता. ३ ः वन्यजीव सप्ताहनिमित्त वेंगुर्ले-मठ परिमंडळमध्ये पेंडूर-सातवायंगणी वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा विविध स्थानिक प्रजातींच्या ३०० रोपांची लागवड करण्यात आली. यात कोकम, आंबा, आवळा, खैर, फणस, बेल, ऐन, किंजल अशा झाडांचा समावेश आहे.
सावंतवाडी उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा, सहाय्यक वनसंरक्षक डॉ. सुनील लाड, कुडाळ वनक्षेत्रपाल संदीप कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. या रोपांची लागवड सर्वोत्कर्ष एकता फौंडेशन, मातोंड यांच्या सहकार्याने करण्यात आली. यावेळी मठ वनपाल सावळा कांबळे, तुळस वनरक्षक सागर भोजने, सर्वोत्कर्ष एकता फौंडेशनचे बाबाजी सावंत, सुरेंद्र परब, संजय परब, सोनू वेंगुर्लेकर, राजन चव्हाण, नितीन परब, प्रसाद नाईक, प्रशांत परब, सत्यवान तांडेल, विठ्ठल गवंडे आदींनी उपस्थित राहून श्रमदानाने वृक्ष लागवड केली.
