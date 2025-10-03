सोनं घ्या... सोन्यासारखं रहा!
कणकवलीतील ‘विजयादशमी’; रिमझिम पावसात रंगला शिवलग्न सोहळा
कणकवली,ता.३ : आपट्याची पाने एकमेकांना देत ‘सोनं घ्या... सोन्यासारखं रहा’ अशा शुभेच्छांनी कणकवली तालुक्यात काल (ता.२) विजयादशमीचा सण साजरा झाला. यात रिमझिम पाऊस होत असला तरीही शिवलग्न सोहळा आणि सोने लुटण्याच्या कार्यक्रमाला नागरिकांची मोठी गर्दी होती.
कणकवली शहरात तसेच तालुक्याच्या अनेक गावांमध्ये विजयादशमीला शिवलग्नाचा सोहळा रंगतो. यात त्या त्या गावातील सर्व ग्रामस्थ आवर्जून उपस्थिती दर्शवितात. कणकवलीत रवळनाथ मंदिर येथील आपटा वृक्षाची पाने लुटण्यासाठी हजारो शहरवासीयांनी गर्दी केली होती. तत्पूर्वी रवळनाथ मंदिर ते आपटा वृक्षापर्यंत देवता तरंगांची ढोल ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. तर कणकवली शहरातून दसऱ्या निमित्त बैलगाड्यांची मिरवणूक काढण्यात आली.
खरेदीसाठी दुकानांमध्ये मोठी गर्दी
सायंकाळी सहा वाजता रवळनाथ मंदिर येथे देवदेवतांच्या लग्नाचा सोहळा झाला. आपटा वृक्षाभोवताली या देवतांनी मिरवणूक पूर्ण झाल्यानंतर सोनं लुटण्याचा सोहळा रंगला होता. तर रात्री उशीरापर्यंत एकमेकांना आपट्याची पानं देत शुभेच्छा देण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, सोने खरेदी आदींसाठी सुवर्णपेढी तसेच इतर दुकानांत सायंकाळी उशीरा मोठी गर्दी होती.
