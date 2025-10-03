आरोंद्यात रविवारपासून ‘देवपावनेर’ सोहळा
आरोंद्यात रविवारपासून
‘देवपावनेर’ सोहळा
आरोंदा ः भटपावणी येथे श्री देवी सातेरी भद्रकाली देवतांचा देवपावनेर ५ व ६ ला होणार आहे. दशरथ कृष्णा नाईक यांच्या निवासस्थानी आयोजित या सोहळ्यात रविवारी (ता.५) सायंकाळी सात वाजता देवांचे आगमन, रात्री आठ वाजता पूजा, रात्री ९.३० वाजता दत्तप्रसाद पाटेकर भजन मंडळ व बुवा प्रकाश परब यांचे भजन होईल. रात्री अकरा वाजता स्वरज्ञान साधना संगीत विद्यालय, खारघर यांचा भक्तिसंगीत कार्यक्रम असून यात नेहा गुरव, अनुजा पांचाळ व हरिदास महाले सहभागी होणार आहेत. रात्री दोन वाजता ग्रामस्थांचे भजन व जागरण होईल. सोमवारी (ता.६) सकाळी सात वाजता देवपूजा व अभिषेक, साडेनऊ वाजता कुमार प्रशांत काजरेकर यांचा स्वराभिषेक, अकरा वाजता सप्तसूर संगीत विद्यालय, मुंबई यांचा भक्तिसंगीत कार्यक्रम होईल. दुपारी बारा वाजता नैवेद्य व महाप्रसाद, अडीच वाजता माऊली फुगडी मंडळ, इन्सुली परबवाडी यांचा कार्यक्रम होईल. सायंकाळी सात वाजता देवांचे प्रस्थान होणार असून या सोहळ्यास भाविकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन नाईक परिवाराने केले आहे.
---
मळेवाड येथे
विविध कार्यक्रम
आरोंदा ः मळेवाड जंक्शन येथे श्री गणेश मित्रमंडळ, मळेवाड जकातनाका यांच्यातर्फे ४ व ५ ला सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. उद्या (ता.४) रात्री आठ वाजता लहान मुलांची वेशभूषा स्पर्धा, रात्री ८.३० वाजता पंधरा वर्षांखालील मुलांसाठी रेकॉर्ड डान्स स्पर्धा तर नऊ वाजता दांडिया नृत्य होणार आहे. रविवारी (ता.५) रात्री आठ वाजता खुल्या गटाची वेशभूषा स्पर्धा, ८.३० वाजता डान्स (खुला गट) आणि नऊ वाजता दांडिया नृत्य होईल. विजेत्या स्पर्धकांना भरघोस बक्षिसे दिली जाणार असून अधिक माहितीसाठी उमेश कारुडेकर, राहुल नाईक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मंडळाने केले आहे.
-------------
आडेली येथे उद्या
विविध कार्यक्रम
कुडाळ ः दसरोत्सवानिमित्त आडेली (ता. वेंगुर्ले) येथील श्री देव सोमेश्वर सातेरी व इतर परिवार देवता पंचायतन समितीच्या सौजन्याने रविवारी (ता.५) ‘दसरा विशेष’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचा प्रारंभ सायंकाळी सात वाजता उद्घाटन समारंभाने होईल. त्यानंतर सायंकाळी सात वाजून तीस मिनिटांपासून रात्री नऊ वाजेपर्यंत कथक विशारद नृत्यांगना मृणाल सावंत यांचा नृत्याविष्कार तसेच गावातील कलाकारांचे सादरीकरण होणार आहे. रात्री नऊ ते दहा या वेळेत रेकॉर्ड डान्स, तर दहा ते बारा या वेळेत केळूस-कुडाळ येथील ताराराणी फुगडी मंडळाचे सादरीकरण होईल. महिलांसाठी खेळ पैठणी हा विशेष कार्यक्रम असून त्याचे निवेदन शुभम धुरी करणार आहेत. ग्रामस्थ, महिला व युवा वर्गाने या कार्यक्रमाला उपस्थित रहावे, असे आवाहन समितीने केले आहे.
-------------
वाहनाच्या धडकेत
वेत्येत सांबर ठार
सावंतवाडी ः मुंबई-गोवा महामार्गावर वेत्ये सर्कल (ता.सावंतवाडी) येथे अनोळखी वाहनाच्या धडकेत नर सांबर ठार झाले. ही घटना काल (ता.२) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडली. सांबर जंगलातून रस्ता ओलांडत असताना मोठ्या वाहनाची धडक बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ग्रामस्थांनी माहिती दिल्यानंतर वनविभागाचे कर्मचारी विजय पांचाळ, मोहन बोटुकडे, प्रविण कमळकर तसेच जलद कृती दलाचे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, त्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता. रात्री उशिरा पंचनामा करून सांबरावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.