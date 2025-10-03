रत्नागिरी- जिल्हा नगर वाचनालय नव्या युगाचे ज्ञानकेंद्र
rat3p28.jpg-
96266
रत्नागिरी : रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयाच्या नव्या वास्तूमध्ये ग्रंथपूजन करताना अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन. सोबत उद्योजक दीपक गद्रे, आनंद पाटणकर.
जिल्हा नगर वाचनालय नव्या युगाचे ज्ञानकेंद्र
अॅड. दीपक पटवर्धन; दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नव्या वास्तूमध्ये ग्रंथपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयाच्या नवीन वास्तूमध्ये दसऱ्याचा मुहूर्त साधत ग्रंथपूजन करण्यात आले. महाराष्ट्रातले सर्वात जुने; पण सर्वात अद्ययावत असे बहुविध ज्ञान आणि संस्कृती केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा मानस आहे, असे प्रतिपादन वाचनालयाचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी केले.
गतवर्षी १ डिसेंबर रोजी नूतन बांधकाम करण्यासाठी ग्रंथसंपदा वाचनालयाबाहेर नेण्यात आली होती. अत्यंत वेगाने नवीन बांधकाम करण्यात आले. फक्त ९ महिन्यात ४००० चौरस फूट बांधकाम पूर्ण करत आता तळमजला वापरासाठी सज्ज झाला आहे. दसऱ्याला वाचनालयातील १ लाख पुस्तकांपैकी ७२ हजारच्या घरात पुस्तके वाचनालयात स्थानापन्न झाली आहेत. २०० वर्षाच्या उंबरठ्यावर हे वाचनालय उभे आहे. नव्या शतकाची सुरवात करताना त्या दृष्टीने योजना करत नवी आधुनिक वास्तू उभारण्यात येत आहे. रत्नागिरीचे वैभव, इतिहासाचे साक्षीदार, समृद्ध ग्रंथसंपदेचे धनी राहिलेले हे ग्रंथमंदिर अद्ययावत पद्धतीने उभे राहत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रंथपूजनासाठी ज्येष्ठ उद्योजक दीपक गद्रे, बांधकाम व्यावसायिक रूपेश साळवी, विचारवंत सुहास विद्वांस, प्रभुदेसाई, दामले, आठवले, रत्नेश्वर ग्रंथालयाचे अध्यक्ष उमेश कुळकर्णी, अर्जुन कुलकर्णी, लेले, वैभव पटवर्धन, अंकिता पटवर्धन तसेच व्यवस्थापक मंडळ सदस्य व वाचनालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
९ महिन्यातच इमारत पूर्ण
अॅड. पटवर्धन म्हणाले, जुन्या इमारतीला निरोप देताना वर्षभरात वाचनालय नव्या इमारतीत सुरू करण्याचा संकल्प जाहीर केला होता. आता केवळ ९ महिन्यात हा शब्द खरा ठरत आहे. १२ ऑक्टोबरला कामकाज चालू होईल. प्रशस्त कार्यालय, डिजिटल रूम, उत्तम पुस्तक मांडणी, वाचकांना बसून पुस्तक हाताळता येतील अशी व्यवस्था, भरपूर प्रकाश आणि हवेशीर वातावरण वाचकाला नक्कीच वेगळी अनुभूती देईल. आजपर्यंत २ कोटी रुपयांचे काम झाले आहे.
