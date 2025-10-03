रत्नागिरी- कोकण विभाग बॅडमिंटन स्पर्धेत गोगटे जोगळेकर अव्वल
रत्नागिरी : कोकण विभाग बॅडमिंटन स्पर्धेत अव्वल स्थान पटकावणारा गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाचा मुले व मुलींचा संघ आणि सोबत क्रीडा संचालक डॉ. विनोद शिंदे.
कोकण विभाग बॅडमिंटन स्पर्धेत
गोगटे-जोगळेकर अव्वल
पुरुष संघाची हॅट्ट्रिक; महिला संघालाही विजेतेपद
रत्नागिरी, ता. ३ : मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत कोकण विभाग बॅडमिंटन स्पर्धेत गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या (स्वायत्त) पुरुष संघाने विजेतेपदाची हॅट्ट्रिक केली. सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवून मोठे यश मिळवले. महिला संघाने सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले.
मुंबई विद्यापिठांतर्गत कोकण झोन नं. ४ च्या पुरुष व महिला बॅडमिंटन स्पर्धा कुडाळ येथील एस. आर. एम. कॉलेज येथे झाल्या. स्पर्धेत गोगटे -जोगळेकरच्या पुरुष बॅडमिंटन संघाने सलग तिसऱ्या वर्षी विजेतेपदावर आपले नाव कोरले तर महिला बॅडमिंटन संघाने सलग दुसऱ्या वर्षी विजेतेपद पटकावून महाविद्यालयाच्या पुरुष आणि महिला खेळाडूंनी कोकण विभागातील बॅडमिंटनमधील आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
महाविद्यालयाकडून सुवर्णपदक विजेत्या पुरुष संघात सिद्धेश फणसेकर, अथर्व खेडेकर, आदित्य शिर्के, अथर्व कवितके, मिहिर वाघाटे, शर्विल संसारे, शौनक भावे हे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. महिला बॅडमिंटन संघात श्रुती फणसे, रिया मोरे, चार्वी कापडी, अपेक्षा राठोड, तन्वी घाणेकर, शर्वरी शिंदे, शृजेश्वरी आवळकर या विद्यार्थिनी सहभागी झाल्या होत्या.
चौकट १
विद्यापीठ संघासाठी चौघांची निवड
मुंबई विद्यापीठ आंतरमहाविद्यालयीन बॅडमिंटन पुरुष व महिला स्पर्धेसाठी आणि विद्यापीठ संघ निवड चाचणीसाठी कोकण विभाग नं. ४ पुरुष बॅडमिंटन संघात महाविद्यालयाच्या सिद्धेश फणसेकर, अथर्व खेडेकर, आदित्य शिर्के या विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. महिला बॅडमिंटन संघात श्रुती फणसेची निवड झाली आहे.
