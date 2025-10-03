रत्नागिरी- भाट्ये येथे स्वच्छता अभियान
रत्नागिरी : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितीच्या अंतर्गत बँक ऑफ इंडिया विभागीय कार्यालयाद्वारा भाट्ये येथे स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले.
भाट्ये किनाऱ्यावर स्वच्छता अभियान
रत्नागिरी, ता. ३ : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितीच्या अंतर्गत बँक ऑफ इंडिया विभागीय कार्यालयाद्वारा भाट्ये येथील समुद्रकिनारा व श्री झरीविनायक मंदिर परिसरात स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. यामध्ये १२५ पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
या वेळी स्वच्छतेची शपथ घेण्यात आली. यात नगर राजभाषा समितीचे केंद्र सरकारी कार्यालय, बँक, विमा आणि केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असणारे कार्यालय सहभागी झाले. आपले सामाजिक दायित्व समजून समिती व बॅंकर्सद्वारा विविध सामाजिक उपक्रम आयोजित केले जातात. गुरूवारी महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त समुद्रकिनारी साचलेला कचरा गोळा करण्यासाठी स्वच्छतामोहीम हाती घेतली होती. ही मोहीम संयुक्तपणे आयोजित केली गेली होती.
स्वच्छतामोहिमेत बँक ऑफ इंडिया विभागीय कार्यालय, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र विभागीय कार्यालय, अन्य बँकर्स, भारतीय तटरक्षक वायू अवस्थान, भारतीय तटरक्षक कार्यालय, आयकर, न्यु इंडिया एश्योरेन्स कंपनी, दीपस्तंभ तथा डीजीपीएस कार्यालय, डाक कार्यालय आदी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी उत्साहपूर्ण सहभाग घेतला. स्वच्छतामोहिमेत बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय प्रमुख नरेंद्र देवरे तथा उपविभागीय प्रमुख अंजनी कुमार सिंह आजाद व बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विभागीय प्रमुख सागर नाईक यांनी सहभाग घेत मोहीम यशस्वी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. अग्रणी जिल्हा कार्यालयाचे व्यवस्थापक तथा समितीचे सदस्य सचिव व बॅंक ऑफ इंडियाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी विशेष योगदान दिले.
