साडवली- देवरुख शहराजवळील बिबट्याला पकडा
देवरूखातील बिबट्याचा बंदोबस्त करा
गावविकास समिती; वनविभागाला निवदेन सादर
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. ४ ः देवरूख शहराजवळील लोकवस्त्यांमध्ये बिबट्याचा वावर वाढला असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मागील काही दिवसांपासून बिबट्याचे दर्शन शहराच्या मध्यवर्ती भागात वारंवार होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याकडे वनविभागाने लक्ष द्यावे आणि बिबट्याला पकडण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी गावसमितीने केली आहे.
देवरूखमध्ये मागील महिन्यात जखमी अवस्थेतील बिबट्या घराजवळ आला होता. त्याला वनविभागाकडून पकडण्यात आले. त्यानंतर सतत शहराजवळील परिसरात बिबट्याचे वास्तव्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये दिसू लागले आहे. बिबट्याच्या वाढत्या संचारामुळे शहरातील नागरिक भयभीत झाले आहेत. विशेषतः महिला आणि लहान मुले सायंकाळच्या वेळी घराबाहेर पडण्यास धजावत नाहीत. बिबट्याने अनेक पाळीव कुत्र्यांवर हल्ले केल्याच्या घटनांची माहिती दरदिवशी कुठे ना कुठे चर्चेत येत आहे. त्यामुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे. जंगलभागातून मानवीवस्तीत बिबट्याचा हा वाढता वावर पाहता कोणत्याही क्षणी अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत गावविकास समितीने वनविभाग अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन बिबट्याचा वावर कसा कमी करता येईल, यावर उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे. बिबट्याच्या गंभीर बाबीची वनविभागाने त्वरित दखल घ्यावी. शहरात बिबट्याचा वावर असल्याची चर्चा होणाऱ्या लोकवस्त्यांमध्ये वनविभागाकडून तातडीने गस्त वाढवावी तसेच, तेथील परिस्थितीचे योग्य निरीक्षण करून बिबट्याला सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात परत पाठवावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन गावसमितीच्यावतीने अनघा कांगणे, दीक्षा खंडागळे, नितीन गोताड आणि महेंद्र घुग यांनी दिले आहे. वनविभाग कार्यालयाने नागरिकांच्या मागणीची गांभीर्याने नोंद घेऊन त्वरित उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून देवरूखकरांना या बिबट्याच्या दहशतीतून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा शहरवासियांनी व्यक्त केली आहे.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.