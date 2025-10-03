चिपळूण-''संगीत बिबट आख्यान''ने दिला वन्यजीवन संवर्धनाचा संदेश
rat3p9.jpg -
96106
चिपळूण ः संगीत बिबट आख्यान नाट्यप्रयोगाचे सादरीकरण करताना कलाकार
----------
‘संगीत बिबट आख्यान’ने दिला
वन्यजीव संवर्धनाचा संदेश
चिपळूण, ता. ३ ः दसऱ्याच्या मुहूर्तावर चिपळूण येथील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रामध्ये ‘संगीत बिबट आख्यान’ या अनोख्या नाट्यप्रयोगाचे सादरीकरण करण्यात आले. वनविभाग आणि वन्यवानी फाऊंडेशनच्यावतीने आयोजित या नाट्यप्रयोगाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. वनाधिकारी गिरीजा देसाई यांनी या नाटकाला राष्ट्रीयस्तरावर पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन दिले.
बिबट्या आपला शत्रू नसून मित्र आहे, हा सकारात्मक संदेश अत्यंत प्रभावी पद्धतीने या नाट्यातून पोहोचवण्यात आला. हसवत-हसवत अंतर्मुख करणाऱ्या या प्रयोगात मानवी आणि वन्यजीवनातील नातेसंबंध प्रभावीपणे उलगडण्यात आले. या नाट्यप्रयोगाचे लेखन आणि दिग्दर्शन लांजाचे सुपुत्र मकरंद सावंत यांनी केले होते.
निर्मिती कुणी का बनसोडे सावंत यांची होती. संगीत दिग्दर्शन अथर्व भेकरे यांचे असून, नृत्यदिग्दर्शन वैष्णवी भालेकर आणि कुणाल पाटील यांनी सांभाळले. या कार्यक्रमाला वनाधिकारी, सह्याद्री निसर्गमित्र, ग्लोबल टुरिझमचे रामशेठ रेडीज, विश्वास पाटील, अजय यादव, भाऊ कार्ले, योगेश बांडागळे, शहानवाज शहा, समीर कोवळे, मंगेश बापट, प्रकाश गांधी, पत्रकार सतीश कामत आदी उपस्थित होते.
चौकट
...हे आहेत कलाकार !
संगीत बिबट आख्यानमध्ये कलाकारांच्या चमूत महेश कापरेकर, मकरंद सावंत, सागर चव्हाण, श्रुती पाटील, सचिन शिंदे, वेदांत जाधव, तुलसी बोले, यश खडे, शिवम किरडवकर, साहिल परब, सुरेश म्हात्रे, योगेश गोंदे यांचा समावेश होता. निर्मिती सूत्रधार म्हणून अक्षय मांडवकर व माधवी देवळेकर यांनी जबाबदारी पार पाडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.