रत्नागिरी-आता दिवसाही होते एलईडीने मासेमारी
पर्ससीन नेटद्वारे दिवसरात्र मासेमारी
पारंपरिक मच्छीमार संतप्त ; शाश्वत मच्छीमार संघ देणार मत्स्य कार्यालयावर धडक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ ः रत्नागिरीच्या समुद्रात एलईडी दिव्यांच्या प्रकाशातील मासेमारी आतापर्यंत रात्रीच्यावेळी होताना दिसून आली आहे; परंतु आता ही बेकायदेशीर मासेमारी नजरेत येऊ नये यासाठी भरदिवसा केली जात आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार नौकांना मासळी मिळेनाशी झाली आहे. या पर्ससीन नेटद्वारे होणाऱ्या मासेमारीकडे लक्ष वेधण्यासाठी सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयावर धडक देण्याचा निर्णय शाश्वत मच्छीमार हक्क संघाच्या सभेत झाला आहे, अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष रणजित उर्फ छोट्या भाटकर यांनी दिली.
पर्ससीन नेट मासेमारी १ सप्टेंबरपासून सुरू झाली. धोक्याच्या इशाऱ्यामुळे या मासेमारीचे काही दिवस वाया गेले तरी झालेल्या मासेमारीमध्ये बांगडा आणि म्हाकूळ मोठ्या प्रमाणात मिळाले. पर्ससीन नौकांना चांगली मासळी मिळत असतानाही काही नौकांनी एलईडी मासेमारी सुरू केली आहे. या बेकायदेशीर मासेमारीमुळे पारंपरिक नौकांना कमी प्रमाणात मासळी मिळू लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शाश्वत मच्छीमार हक्क संघाच्या रत्नागिरी तालुक्याची बैठक झाली. बैठकीला अध्यक्ष छोट्या भाटकर यांच्यासह शंकर शिवलकर, विनायक मयेकर, विरेंद्र नार्वेकर, सचिन टाकळे, दत्तगुरू कीर, अमरिश धातकर, रोहिदास पारकर, गुरूनाथ शिरगावकर, संजय विलणकर, पिंकू बिजंय, समीर शेट्ये, शिवम पाटील, बंटी बनप, अमर पवार, दिनेश सावंत, बापू माईन आदी मच्छीमार उपस्थित होते.
चौकट
अधिकाऱ्यांना समुद्रात नेण्याचीही तयारीः भाटकर
दिवसाढवळ्या पर्ससीन नेटच्या साह्याने मासेमारी करून संध्याकाळी या नौका राजिवडा आणि मिरकरवाडा जेटीवर मासळी उतरवत आहेत. याकडे सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात धडक दिली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांना समुद्रात नेऊन ही अवैध मासेमारी सुरू असल्याचे दाखवून देण्यासही तयार असल्याचे भाटकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.