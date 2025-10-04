सावंतवाडीशी नातं जपणाऱ्या तनुष्का यांची ‘जग्वार’ झेप!
सावंतवाडीशी नातं जपणाऱ्या
तनुष्का यांची ‘जग्वार’ झेप!
केसरकर मित्रमंडळाकडून सन्मान
सावंतवाडी, ता. ४ ः फ्लाईंग ऑफिसर तनुष्का सिंह (उत्तर प्रदेश) यांना जग्वार फायटर जेट स्क्वाड्रनमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळाली आहे. सावंतवाडीशी विशेष नाते राहिलेल्या तनुष्का या सावंतवाडीत आल्या असता दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाकडून त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
यावेळी माजी नगरसेविका अनारोजिन लोबो, माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, शहरप्रमुख खेमराज ऊर्फ बाबू कुडतरकर, महिला शहरप्रमुख भारती मोरे, शर्वरी धारगळकर, राजन रेडकर, गजानन नाटेकर, संजय गावडे, विश्वास घाग, लेफ्टनंट कर्नल अजय प्रताप सिंह, कुसुम सिंह, अनुष्का सिंह आदींसह दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. तनुष्का यांचे वडील आणि आजोबा यांनी भारतीय सैन्यात सेवा केली आहे. त्यांचे कुटुंब सावंतवाडीमध्ये आहे. तनुष्का या २००७ पासून मंगळूर येथे राहत आहेत. त्यांनी सुरतकल येथील डीपीएस एमआरपीएल स्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर मंगळूर येथील शारदा पीयू कॉलेजमधून पुढील शिक्षण घेतले. २०२२ मध्ये त्यांनी मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगमध्ये बी. टेक पदवी प्राप्त केली आहे.
