महावितरणचा बांद्यात तक्रार निवारण कक्ष
ग्रामस्थांना दिलासा; भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या पाठपुराव्याला यश
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ४ ः बांदा व परिसरातील नागरिकांना आता वीज बिलांसंबंधी तक्रारींसाठी सावंतवाडीला जाण्याची वेळ येणार नाही. महावितरणकडून २७ ऑक्टोबरपासून दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी बांदा कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष सुरू होणार आहे.
आतापर्यंत बांदा परिसरातील नागरिकांना वीज बिल, मीटर दुरुस्ती, नवीन जोडणी किंवा लाइनमनशी संपर्क अशा तक्रारींसाठी तब्बल ३०-३५ कि.मी. प्रवास करून सावंतवाडी गाठावी लागत होती. यामुळे वेळ व पैशाचा मोठा खर्च होत होता. आता या सर्व तक्रारी बांद्यातच नोंदवता येणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून वाढीव वीज बिल व इतर तक्रारींचा पाढा नागरिकांकडून बांदा भाजप मंडल उपाध्यक्ष गुरू कल्याणकर यांच्याकडे सातत्याने मांडला जात होता. त्यानंतर कल्याणकर यांच्यासह मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर आदींनी अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले. महावितरणचे प्रभारी सहाय्यक अभियंता रघुनाथ ठाकूर यांनी नागरिकांच्या अडचणी मान्य करून त्वरित कारवाईचे आश्वासन दिले आणि २७ ऑक्टोबरपासूनच कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या महत्त्वाच्या बैठकीला मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, उपाध्यक्ष गुरू कल्याणकर, उपसरपंच आबा ऊर्फ राजाराम धारगळकर, शक्ती केंद्रप्रमुख मनोज कल्याणकर, शहराध्यक्ष बाबा ऊर्फ नरसिंह काणेकर, ग्रामपंचायत सदस्य रत्नाकर आगलावे, हेमंत दाभोलकर आदी उपस्थित होते.
१५-२० गावांना लाभ
बांदा दशक्रोशीतील १५ ते २० गावांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी, दुकानदार, गृहिणी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचणार असून, तक्रारींचे निवारणही तत्काळ होणार आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांचा हा पुढाकार नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरला असून, प्रशासनानेही अशा उपक्रमांना पुढे पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
