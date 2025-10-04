मुणगेत ‘हर हर महादेव’चा जयघोष
मुणगेत ‘हर हर महादेव’चा जयघोष
दसरोत्सव उत्साहात; शिवलग्न सोहळ्याने नवरात्रोत्सवाची सांगता
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. ४ ः येथील देवी भगवती मंदिरामध्ये दसरोत्सवाने नवरात्रोत्सवाची सांगता झाली. सकाळी जोरदार पडणाऱ्या पावसाने दुपारनंतर उसंत घेतल्याने शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत ‘हर हर महादेव’ अशी गर्जना करत सोने लुटून गुरुवारी दसरोत्सव साजरा करण्यात आला.
प्रसिद्ध देवस्थान देवी भगवती मंदिरामध्ये घटस्थापनेपासून नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली. रोज सकाळी देवीची विधिवत पूजा, पाठवाचन व त्यानंतर भाविकांना देवीच्या दर्शनासाठी सुरुवात होत असे. रोज रात्री गावातील वाडीवाडीतील भजन मंडळांची संगीत भजने व त्यानंतर देवीचा जागर असे दहा दिवस कार्यक्रम झाले. या कालावधीत हजारो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी व ओटी भरण्यासाठी येत होते. बुधवारी (ता. १) सकाळी देवीचे व घटाचे विधिवत पूजन करून घटाचे विसर्जन करण्यात आले. गुरुवारी (ता. २) सकाळी देवीच्या मूर्तीस नवीन वस्त्रालंकार व दागदागिन्यांनी सजविण्यात आले. पूजा-अर्चा करून व ओटी भरून झाल्यानंतर दर्शन व ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. शेकडो भाविकांनी देवीची ओटी भरण्याचा व दर्शनाचा लाभ घेतला. त्यानंतर पालखीतून देवीची मूर्ती व सोबत देवीचे तरंग निशाणदार, भालदार, चोपदार, व मशालदार, चौरवीदार, अबदागीर, घडशी देवीचे सेवेकरी, ग्रामस्थांच्या लवाजम्यासह मंदिरामागील महापुरुष स्थळाजवळ ढोलताशांच्या गजरात वाजतगाजत रवाना झाले. महापुरुष स्थळानजीक असलेल्या आपट्याच्या झाडाची विधिवत पूजा झाल्यानंतर शिवलग्नाचा कार्यक्रम झाला. त्यानंतर ''हर हर महादेव'' अशी गर्जना होताच ग्रामस्थानी आपट्याच्या झाडाची पाने सोने म्हणून लुटण्यास सुरुवात केली.
पावसाने दुपारनंतर उसंत घेतल्याने भाविकांनी व ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती. सोने लुटण्याच्या कार्यक्रमानंतर देवीची पालखी व तरंगासह सर्व ग्रामस्थ पुन्हा मंदिरात आले. मंदिरातील देवीस व मंदिराच्या आवारातील देवी अनभवनी व इतर देवस्थळांमध्ये सोने अर्पण करून कृपाशीर्वाद घेतले. मंदिरामध्ये अवसर काढले. अवसरांजवळ गावातील व गावाबाहेरील भाविकांनी विनंत्या मांडल्या. अशा विविध कार्यक्रमांनी नवरात्रोत्सवाची सांगता दसरोत्सवाच्या कार्यक्रमाने झाली.
