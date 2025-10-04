सरस्वती देवी मूर्ती विसर्जन मिरवणूक सोहळा उत्साहात
96307
96394
सावंतवाडीत भक्ती, उत्साह आणि परंपरेचा संगम
नवरात्रोत्सवाची सांगता; शहरात दुर्गादेवी मूर्तींचा विसर्जन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ ः येथील कळसुलकर इंग्लिश स्कूलच्या सरस्वती देवीच्या मूर्तीची विसर्जन मिरवणूक लक्षवेधी ठरली. मोठ्या उत्साहात, पारंपरिक पद्धतीने देवी विसर्जनसाठी मोती तलाव येथे रवाना झाली. शाळेत विधिवत पूजा झाल्यानंतर विसर्जन करण्यात आले. या सोहळ्यात विद्यार्थ्यांची मिरवणूक आणि शाळेच्या लेझीम पथकाचे खास सादरीकरण लक्षवेधी ठरले. विविध पारंपरिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थ्यांनी सादर केले. मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी मिरवणुकीत सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या एकापेक्षा एक सरस प्रात्यक्षिकांनी नागरिकांना मंत्रमुग्ध केले.
--
सावंतवाडीत विविध देखावे लक्षवेधी
नवरात्रोत्सवाच्या समारोपाला सावंतवाडी शहर आणि तालुक्यातील नवदुर्गांचे विसर्जन जल्लोषी वातावरणात पार पडले. यानिमित्ताने शहरातून काढलेल्या विसर्जन मिरवणुका भाविकांसाठी खास आकर्षण ठरल्या. मिरवणुकांमधील देखाव्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, भवानी माता, साईबाबा, गणपती यांचे हालते देखावे तसेच विविध पौराणिक देखावे लक्षवेधी ठरले.
---
मोती तलावात विसर्जन
मिरवणुकीत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि पारंपरिक कलाविष्कारांनी रंग भरला होता. रात्री उशिरा शहरातील महत्त्वाच्या नवरात्रोत्सव मंडळांनी दुर्गा मातेच्या मूर्तींना मोती तलावात निरोप दिला. यात सावंतवाडी बाजारपेठ, माठेवाडा नवरात्रोत्सव मंडळ, ओंकार नवरात्रोत्सव मंडळ भटवाडी आणि रासाई नवरात्रोत्सव मंडळ जिमाखाना येथील नवदुर्गांचे विसर्जन करण्यात आले.
