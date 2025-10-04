फोटोसंक्षिप्त-देवगड पोलिस ठाण्याला पालकमंत्री राणेंची भेट
देवगड, ता. ४ ः तालुक्यातील मिठबाव येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमाला पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी उपस्थिती दर्शवली. यावेळी तालुक्याच्या विविध भागांतील संघाच्या स्वयंसेवकांची उपस्थिती होती. दरम्यान, एका प्रकरणात येथील पोलिस ठाण्याला पालकमंत्री राणे यांनी भेट देऊन पोलिस निरीक्षक भरत धुमाळ यांच्याशी चर्चा केली. श्री. राणे यांनी येथील पोलिस ठाण्याला आकस्मिक भेट दिली. एका प्रकरणी त्यांनी पोलिस निरीक्षक धुमाळ यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक सूचना केली. यावेळी बाळ खडपे, संदीप साटम, वैभव करंगुटकर यांच्यासह भाजपचे अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
