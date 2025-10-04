मेढ्यात दीपोत्सवाने नवरात्रोत्सवाची सांगता
मेढ्यात दीपोत्सवाने नवरात्रोत्सवाची सांगता
मालवण, ता. ४ : मालवण मेढा येथील श्री देवी काळबादेवी मंदिरात नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या मंदिरातील नवरात्रोत्सवाला यावर्षी २५ वर्षे पूर्ण झाल्याने विविध कार्यक्रम पार पडले. यानिमित्त नवरात्रीत रोज पूजा-अर्चा व सायंकाळी महाआरती झाली, तर २६ सप्टेंबरला ललिता पंचमी व महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ झाला.
नवरात्रोत्सव २५ वर्ष पूर्तीनिमित्त बुधवारी (ता. १) बाबू धुरी यांच्या संकल्पनेतून व सर्व धुरी कुटुंबीयांच्या सहकार्याने विविध कार्यक्रम झाले. यामध्ये दुपारी महाप्रसाद, सायंकाळी महिला भजन मंडळ तारकर्ली यांचे सुगम भजन सादर झाले. सायंकाळी मंदिरात दीपोत्सव साजरा होऊन महाआरती करण्यात आली. या कार्यक्रमांना भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. दसऱ्या दिवशी महाआरतीने नवरात्रोत्सवाची सांगता झाली.
