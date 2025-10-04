धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सावंतवाडीत उत्साहात
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
सावंतवाडीत उत्साहात
सावंतवाडी, ता. ४ ः भारतीय बौद्ध महासभेच्या सावंतवाडी शाखेमध्ये ६९ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज मंदिर येथे विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. प्रारंभी बौद्ध महासभेचे तालुकाध्यक्ष विजय नेमळेकर व मान्यवरांच्या हस्ते बाबासाहेबांच्या अर्धपुतळ्याला पुष्पहार घातला. त्यानंतर सभागृहात बौद्धाचार्य मिलिंद मळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिशरण पंचशील म्हणून धार्मिक कार्यक्रमाने या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
जिल्हा संघटक मानसी कदम यांनी प्रास्ताविक करून बौद्ध महासभेच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. केंद्रीय शिक्षक अशोक कदम, जिल्हा संघटक ममता जाधव, तालुका सरचिटणीस चंद्रशेखर जाधव यांनी धर्मांतराचे महत्त्व सांगून बाबासाहेबांनी धम्मचक्र प्रवर्तन का केले, याबाबत मार्गदर्शन केले. प्रियदर्शनी सुनील जाधव, भावना कदम, मीरा नेमळेकर, कविता निगुडकर, अश्विनी जाधव, गौतमी कांबळे, सुवर्णा तेंडुलकर, मोहन जाधव, अनिशा जाधव, शिवानी पवार, जयश्री पाटणकर, ज्योती जाधव, निधी कांबळे, संपदा कदम, जागृती जाधव, वर्षा कदम, मिलिंद नेमळेकर, दिलीप जाधव आदींनी शुभेच्छा दिल्या. प्रतिभा जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनील जाधव यांनी आभार मानले.
