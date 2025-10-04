राजापूर महिला पतसंस्थेचा १० टक्के लाभांश जाहीर
-rat४p१०.jpg-
२५N९६४००
ःराजापूर ः राजापूर महिला नागरी पतसंस्थेची वार्षिक बैठकीत बोलताना संस्थेच्या अध्यक्षा श्रुती ताम्हणकर.
-------
राजापूर महिला पतसंस्थेचा
१० टक्के लाभांश जाहीर
राजापूर, ता. ४ ः राजापूर महिला नागरी पतसंस्थेची २४वी वार्षिक बैठक संस्थेच्या अध्यक्षा श्रुती ताम्हणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नगर वाचनालयाच्या सभागृहात झाली. सभासदांना १० टक्के लाभांश वाटपाला मंजुरी देण्यात आली.
या वेळी उपाध्यक्षा श्रद्धा धालवलकर, संचालिका सुनीता व्हनमाने, शिल्पा मराठे, शीतल पटेल, रसिका कुशे, स्नेहा कुवेस्कर, अरुणा शेवडे, शुभांगी सोलगावकर, सुधा चव्हाण, प्राची मराठे, संस्थेचे सल्लागार प्रसन्न मालपेकर, शाखाधिकारी, कर्मचारी, आर. डी. व पिग्मी एजंट व सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संस्थेला यावर्षी १३ लाख ६२ हजार ४९१ एवढा निव्वळ नफा झाल्याची माहिती सचिव अमरे यांनी दिली. संचालक मंडळाने सुचवलेल्या १० टक्के लाभांश वाटपाबाबत सभेत चर्चा होऊन मंजुरी देण्यात आली. जमाखर्चासह २०२५-२६ करिता वार्षिक अंदाजपत्रकावर चर्चा करून मंजुरी देण्यात आली. सभासदांनी सुधारित उपविधी स्वीकारण्याबाबत एक विशेष सभा घेण्यात यावी, असे सूचित केले. त्यानुसार उपविधी लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या वेळी झालेल्या चर्चेत अनामिका जाधव, माधवी हर्डीकर, सुनील जठार, अनिलकुमार करंगुटकर, प्रतिभा रेडीज आदींनी सहभाग घेतला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.