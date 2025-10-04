भगवती देवीचा होम
रत्नागिरी ः रत्नदुर्ग किल्ल्यावरील भगवती देवीचे मंदिर.
रत्नदुर्ग किल्ल्यावर उद्या
भगवती देवीचा होम
रत्नागिरी, ता. ४ : नवरात्रोत्सवानंतर पारंपरिकरीत्या केला जाणारा होम कार्यक्रम यंदाही रत्नागिरीतील ऐतिहासिक रत्नदुर्ग किल्ल्यावरील श्री देवी भगवती मंदिरात होणार आहे. हा कार्यक्रम सोमवारी (ता. ६) सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत पार पडणार आहे. यामध्ये विश्वस्त, मानकरी, ग्रामस्थ तसेच भाविकांनी उपस्थित राहून धार्मिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देवी भगवती मंदिर ट्रस्टतर्फे करण्यात आले आहे.
