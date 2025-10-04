-क्राईम
डोक्यात दगड
मारणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः दारूच्या नशेत तरुणाला शिवीगाळ करत डोक्यात दगड मारून दुखापत करून ठार मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी एकावर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. २) रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास मांडवी ते नाईक कंपनीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर घडली. आयुष पारकर (रा. राजिवडा, रत्नागिरी) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या विरोधात अजय सुभाष तोडणकर (वय २७, रा. चवंडेवठार, रत्नागिरी) याने शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीनुसार गुरूवारी रात्री अजय तोडणकर व त्याचा मित्र संदीप शिंदे (रा. खडपेवठार), दत्तात्रय खाडे (रा. बसस्थानक परिसर) आणि संशयित आयुष पारकर हे चौघे दोन दुचाकीवरून नाईक कंपनी ते मांडवी जाणाऱ्या रस्त्यावर गेले. त्या ठिकाणी थांबून अजय तोडणकर हा संदीप शिंदेसोबत बोलत होता. तेव्हा आयुष पारकरने अज्ञात कारणातून दारूच्या नशेत अजय तोडणकरला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा अजयने आयुषला तू माझी लायकी का काढली? अशी विचारणा केली. त्याचा राग आल्याने आयुषने बाजूचा दगड घेऊन तो अजयच्या डोक्यात मारला. या प्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
दारू पिणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या पोमेंडी रेल्वेब्रिजजवळ सार्वजनिक ठिकाणी मद्य पिणाऱ्या विरोधात ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई शुक्रवारी (ता. ३) सायंकाळी ६ वाजता करण्यात आली. समीर विजय चाळके (वय ३८) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या विरोधात पोलिस हवालदार सागर साळवी यांनी तक्रार दिली.
