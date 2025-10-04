एसआयएलसी- कोल्हापूर
जाणून घ्या, फळे-भाजीपाला
डीहायड्रेशन तंत्रज्ञान
कोल्हापूर : फळे, भाजीपाला सुकविण्याच्या प्रक्रियेला डीहायड्रेशन म्हणतात. पाण्याचा अंश काढल्याने फळे-भाजीपाला अधिक काळ टिकविता येते. अशा निर्जलीकरण केलेल्या नाशवंत पदार्थांना स्थानिक व परदेशी बाजारात वाढती मागणी आहे. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा ७ ऑक्टोबर रोजी कोल्हापूर येथे आयोजित केली आहे. यामध्ये विविध पालेभाज्या, फळभाज्या, कंदमुळे, फळे, फुले यांचे निर्जलीकरण प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेद्वारे भुकटी कशी तयार करावी याचेही प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन होणार आहे. यात प्रक्रियेसाठी लागणारी आवश्यक मशिनरी, हा व्यवसाय करण्यासाठीच्या संधी, उद्योगासाठी अंदाजे गुंतवणूक, शासनाच्या अनुदान योजना, मार्केट कॉस्ट, प्रॉडक्शन कॉस्ट, उपलब्ध बाजारपेठ, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट इ.विषयी मार्गदर्शन होईल. विद्यार्थी, गृहिणी, प्रक्रिया उद्योजक आदींसाठी कार्यशाळा उपयुक्त आहे.
ठिकाण ः सकाळ कार्यालय, शिवाजी उद्यमनगर, कोल्हापूर
कार्यशाळा सशुल्क असून अधिक माहितीसाठी संपर्क ः ८४८४८११५४४, ९३५६९७३४२७, ८९५६३४४४७२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.