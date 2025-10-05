नाणीज विद्यामंदिरात एआयवर मार्गदर्शन
साखरपा : एआयविषयी संवाद साधताना मार्गदर्शक.
साखरपा, ता. ५ : नाणीज येथील माध्यमिक विद्यामंदीरमध्ये एआय विषयावर व्याख्यान झाले. अभिजीत सहस्त्रबुद्धे आणि कृष्णमुर्ती बुक्का यांनी उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
एआय हा विषय सध्या जोरदार चर्चेत आणि प्रचारात आहे. या विषयात विद्यार्थ्यांसाठी विविध करियर संधी उपलब्ध आहेत. याची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी, या उद्देशाने नाणीज विद्यालयात व्याख्यान घेण्यात आले. स्काय रोबोटिक्स या संस्थेचे संचालक अभिजीत सहस्त्रबुद्धे आणि कृष्णमुर्ती बुक्का हे उपस्थित होते. कृष्णमुर्ती बुक्का यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे काय याची माहिती दिली.
या क्षेत्रातील भविष्यातील संधींवर श्री. बुक्का यांनी माहिती दिली. सहस्त्रबुद्धे यांनी एआयबाबत शास्त्रीय सांगितली. भविष्यात हे क्षेत्र मोठ्याप्रमाणात वाढणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याविषयीचे ज्ञान अवगत करून भविष्यातील संधी म्हणून त्याच्याकडे पहावे असे आवाहनही त्यांनी केले. या कार्यक्रमाला संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत कदम, मुख्याध्यापिका रूपाली सावंतदेसाई, संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, शिक्षक, जाकादेवी आणि मालगुंड प्रशालेचे शिक्षक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन केदार मुळये यांनी केले. यावेळी दोन्ही मार्गदर्शक, निधी सावंत, मालगुंड संस्थेचे अध्यक्ष सुनील मयेकर यांचे सत्कार करण्यात आले.
