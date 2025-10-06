करबुडे विद्यालयात स्वच्छता मोहीम
करबुडे : स्वच्छता मोहिमेत सहभागी विद्यार्थी शिक्षक व कर्मचारी
करबुडे विद्यालयात स्वच्छता मोहीम
रत्नागिरी, ता. ६ : तालुक्यातील माध्यमिक विद्यालय करबुडे-लाजुळ विद्यालयात महात्मा गांधी आणि लाल बहाद्दूर जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी विद्यालयातील विद्यार्थी दुर्गेश गोताड, संजिवनी गावडे, शर्वरी कळंबटे, हर्ष वारिक आदि विद्यार्थ्यांनी या दिनानिमित्त मनोगते व्यक्त केली. विद्यालयातील शिक्षक गजमल बहिरम यांनी महात्मा गांधी आणि लाल बहाद्दूर शास्त्री यांच्या जीवनकार्याविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक महेंद्र कुवळेकर यांनी मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हर्ष जाधव याने तर आभार प्रदर्शन श्रेयांशू साळुंके याने मानले. या दिनाचे उचित्य साधून विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी शालेय परिसर आणि वाड्यांमध्ये जाऊन स्वच्छता केले.
लांजा - येथील पेडणेकर विद्यालयात शारदीय व्याख्यान मालेत मार्गदर्शन करताना रोशनी जाधव सोबत तळवडे शिक्षणोत्तेजक संस्था मुंबईचे उपाध्यक्ष ॲड. रमेश कदम, शाळा समिती सदस्य विजय पाटोळे, मुख्याध्यापक प्रकाश हर्चेकर व शिक्षकवृंद.
माणूस घडविण्यासाठी
शाळा महत्त्वाच्याः फडके
लांजा, ता. ६ ः स्वतःच्या आनंदासाठी शिका, माणूस घडविण्यासाठी शाळा महत्त्वाच्या आहेत व व्यक्तीमध्ये विवेक घडविण्यासाठी शिक्षणाला पर्याय नाही, असे मत जयंत फडके यांनी तळवडे येथे व्यक्त केले. सांगा कशाला शिकायचं? या विषयावर ते लांजा तालुक्यातील जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर माध्यमिक विद्यालय तळवडे येथे आयोजित शारदीय व्याख्यानमालेत बोलत होते.
प्रतिवर्षी प्रशालेत शारदोत्सव मध्ये विविध विषयावर व्याख्याने आयोजित करण्यात येतात. दुसरे व्याख्यान लांजा कृषी विभागाच्या सह विस्तार अधिकारी रोशनी जाधव यांनी शेती काळाची गरज याविषयावर व्याख्यान दिले. पर्यावरण आणि महाराष्ट्रातील सण, शालेय अभ्यासक्रम यांचा परस्पर संबंध तसेच स्पर्धा परीक्षांचे महत्व याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
व्याख्यानाच्या पहिल्या सत्राला व्याख्याते जयंत फडके, कुमार गावडे, माजी विज्ञान शिक्षक प्रभाकर सनगरे, मुख्याध्यापक प्रकाश हर्चेकर आदी मान्यवर तर दुसऱ्या सत्राला तळवडे शिक्षणोत्तेजक संस्था मुंबईचे उपाध्यक्ष ॲड. रमेश कदम, व्याख्यात्या रोशनी जाधव, शाळा समिती सदस्य विजय पाटोळे आदी उपस्थित होते.
