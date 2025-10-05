रत्नागिरी- भाजपा संघटना मजबुतीसाठी नवीन नियुक्त्या
rat5p12.jpg-
96608
रत्नागिरी : भाजपाच्या महिला शहराध्यक्ष भक्ती दळी यांना नियुक्तीपत्र देताना महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा ढेकणे पहिल्या छायाचित्रात, दुसऱ्या छायाचित्रात ओबीसी शहराध्यक्ष अमित विलणकर यांना पत्र देताना भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, सोबत शहराध्यक्ष दादा ढेकणे.
भाजपा संघटना मजबुतीसाठी नवीन नियुक्त्या
ओबीसी शहराध्यक्ष विलणकर, महिला शहराध्यक्षपदी भक्ती दळी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ५ : भाजपा ओबीसी शहराध्यक्षपदी अमित विलणकर यांची आणि भाजप महिला मोर्चा शहराध्यक्षपदी सौ. भक्ती मनोर दळी यांची नियुक्ती करण्यात आली. नुकताच त्यांनी पदभारही स्वीकारला असून आगामी नगरपालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपाची ताकद वाढवण्यासाठी व संघटन मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे या दोघांनी सांगितले.
प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मान्यतेने जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी या नियुक्त्या जाहीर केल्या असून त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. अमित विलणकर यांनी पक्षाने दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. नव्या नियुक्तीमुळे पक्ष संघटनेत ऊर्जा व बळकटी आल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
महिला शहराध्यक्ष भक्ती दळी यांना भाजपा जिल्हा कार्यालयात महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष वर्षा ढेकणे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी कामाला सुरवात केली. सौ. दळी यांनी महिला मोर्चा शहराध्यक्ष पदाची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा संकल्प केला. या कार्यक्रमास जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, शहराध्यक्ष दादा ढेकणे, युवा जिल्हाध्यक्ष मंदार खंडकर, मनोज पाटणकर, राजू भाटलेकर, निलेश आखाडे, संदीप सुर्वे, शैलेश बेर्डे, समीर वस्ता, नितीन जाधव उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.