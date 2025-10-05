कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त राजापुरात फेरी
राजापूर ः शोभायात्रेमध्ये सहभागी झालेले प्राचार्य डॉ. राजाराम राठोड, महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य प्रसाद मोहरकर, पोलिस निरिक्षक अमित यादव आदी.
कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या
जयंतीनिमित्त राजापुरात फेरी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ५ः रयत शिक्षणसंस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची १३८ वी जयंती राजापूर येथील आबासाहेब मराठे महाविद्यालयात साजरी करण्यात आली. याचे औचित्य साधून आबासाहेब मराठे महाविद्यालयाच्यावतीने राजापूर शहरातून कर्मवीर डॉ. भाऊराव पाटील यांच्या प्रतिमेसह शोभायात्रा काढण्यात आली.
गोरगरीब, कष्टकरी व बहुजनांच्या दारात ज्ञानगंगा घेऊन जाणारे थोर ज्ञानमहर्षी अशी डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची ओळख आहे. त्यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने महाविद्यालयाने शहराच्या मुख्य मार्गावरून भव्य शोभायात्रा काढून याद्वारे कर्मवीरांना अभिवादन करण्यात आले. या प्रसंगी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी ढोलताशा आणि झांज या वाद्यांद्वारे सादर केलेले संगित शोभा ठरले. कर्मवीरांचा विचार सांगणारे घोषफलक हाती घेत आणि घोषणा देत विद्यार्थी या फेरीत सहभागी झाले होते.
‘स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद’ हे घोषवाक्य असणारी रयत शिक्षणसंस्था ही संस्थेचे बोधचिन्ह वटवृक्षाप्रमाणे शतकोत्तर यशस्वी वाटचाल करत आहे. शहरातील जकातनाक्यावरून प्राचार्य डॉ. राजाराम राठोड, महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य प्रसाद मोहरकर, प्रशासन अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक व इतर मान्यवरांच्या हस्ते या शोभायात्रेचा प्रारंभ करण्यात आला. शोभायात्रेच्या मार्गावर असणार्या विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास महाविद्यालयातर्फे पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. पुढे शहराच्या मुख्य जवाहर चौकामध्ये या शोभायात्रेचा समारोप करण्यात आला. या वेळी मराठी विभागप्रमुख डॉ. संजय मेस्त्री आणि हिंदी विभागातील सहा. प्रा. अभिजित शेवडे यांनी आपल्या निवेदन कौशल्याद्वारे शोभायात्रेची रंगत वाढवली.
