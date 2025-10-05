तांडा वस्तींसाठी २ कोटी ५० लाखाचा निधी मंजूर
तांडा वस्तींसाठी २ कोटी ५० लाखाचा निधी
योजना मंजुरीसाठी शिल्पा मराठे यांचा पाठपुरावा; विकासाला चालना मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ५ ः राज्याचे गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी शासनाच्या वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत राजापूर, लांजा, साखरपा विधानसभा मतदारसंघातील विविध तांडा वस्त्यांच्या सुधारणासाठी २ कोटी ५० लाखाचा निधी मंजूर केला आहे. यासाठी भाजपच्या महिला मोर्चा प्रदेश सचिव शिल्पा मराठे यांनी पाठपुरावा केला होता.
मतदारसंघातील तांडा वस्ती सुधारणा योजनेतुन १९ कामांना २ कोटी ५० लाखाचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामध्ये संगमेश्वर तालुक्यातील कनकाडी हद्दीतील तांबळवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे १० लाख, किरबेट भावडे ग्रामपंचायती अंतर्गत तुकाराम वाजे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे १५ लाख, राजापूर तालुक्यातील दोनिवडे गवळवाडी ते राष्ट्रीय महामार्ग रस्ता सुधारणा करणे ५ लाख, कोतापूर तेरवण तिठा धनगरवाडी पांडुरंग शेळके घर ते कळंबा माता मंदिरापर्यंत रस्ता सुधारणा करणे १५ लाख, कोतापूर कलमकाटे धनगरवाडी बोडेकर घर ते तुकाराम जांगली घरापर्यंत गटार लाईन करणे व पाईप मोरी बांधणे १५ लाख, कोतापूर देवीहसोळ मुख्य रस्ता गोंडयाची निवई धनगरवाडी रस्ता सुधारण करण्डो १५ लाख, पेंडखळे धनगरवाडी स्मशानभूमी ते रामचंद्र गोरे घर रस्ता दुरूस्ती व डांबरीकरण करणे १५ लाख, ओझर मुख्य रस्ता ते धनगरवाडी रस्ता सुधारणा करणे २५ लाख, दसूर भंडकंबा ते धनगरवाडी रस्ता सुधारणा करणे २५ लाख, आजिवली मुख्य रस्ता ते मानेवाडी धनगरवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे १५ लाख, ताम्हाणे पहिलीवाडी धनगरवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ५ लाख, संगमेश्वर तालुक्यातील पुर्ये तर्फे देवळे ते गवळीवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे १० लाख, मुर्शी दखिण धनगरवाडी रस्त्याला गटार बांधणे १० लाख, लांजा तालुक्यातील गवाणे कर्नवले धनगरवाडी शाळा ते रामचंद्र घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ५ लाख, गवाणे गवळीवाडी स्मशानभूमी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे १९ लाख, लांजा विवली धनगरवाडीकडे जाणारा रस्ता तयार करणे व डांबरीकरण करणे १५ लाख, आसगे तळेराई ते गवळीवाडी पर्यंत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे १५ लाख, गोविळ गोपाळवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे १५ लाख या कामांचा समावेश आहे.
कोट
राजापूर, लांजा, साखरपा विधानसभा मतदारसंघातील विविध तांडा वस्त्यांच्या विकासकामांसाठी विविध कामे सुचवण्यात आली होती. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याचे गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडेही ग्रामस्थांनी दिला होता. हा निधी मंजूर करण्यासाठी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत यांनी यासाठी विशेष सहकार्य केले.
- शिल्पा मराठे,
प्रदेश सचिव, भाजप महिला मोर्चा
