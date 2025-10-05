श्री देव रामेश्वर संस्थानच्या गणारायांना भक्तिमय निरोप
96632
श्री देव रामेश्वर संस्थानच्या
गणारायांना भक्तिमय निरोप
३९ दिवसांचा गणेशोत्सव थाटात
आचरा, ता. ५ ः इनामदार श्री देव रामेश्वर संस्थान कसबा आचरा येथील गणरायाला शनिवारी (ता. ४) ३९ दिवसांनी भावपूर्ण वातावरणात सायंकाळी उशिरा येथील समुद्रात विसर्जन करत निरोप देण्यात आला.
एकोणचाळीस दिवस चाललेल्या या उत्सवात देवस्थान समिती आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्याने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. शनिवारी दुपारी रामेश्वर मंदिर येथून पारंपरिक पद्धतीने ढोलताशांच्या गजरात गणपती विसर्जन मिरवणूक निघाली. आचरा तिठा, बाजारपेठमार्गे सायंकाळी गाऊडवाडी येथून श्री देव चव्हाटा येथे मिरवणूक पोहोचली. तेथून पिरावाडी ग्रामस्थांनी गणपती सायंकाळी उशिरा आचरा समुद्रकिनारी नेत पारंपरिक पद्धतीने महाआरती केली. मावळत्या सूर्याच्या साक्षीने बाप्पाला निरोप दिला. ‘गणपती बाप्पा मोरयाऽऽ पुढच्या वर्षी लवकर याऽऽ’च्या जयघोषात पिरावाडी येथील समुद्रात गणरायाचे विसर्जन करण्यात आले. गणरायाला निरोप देण्यासाठी भाविकांची अलोट गर्दी होती. आचरा पोलिस निरीक्षक प्रदीप पोवार यांनी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. पोलिस उपाधीक्षक आढाव यांनीही भेट देऊन आढावा घेतला.
