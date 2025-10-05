मुलांना सायबर गुन्ह्यांपासून रोखा
प्रज्ञा परब ः वाडोस विद्यालयात कायदेविषयक मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ५ ः आजच्या युगात आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सायबर गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. मुलांना त्यापासून दूर ठेवणे, ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रज्ञा परब यांनी वाडोस विद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात केले.
तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यातील वाडोस विद्यालयात पॉक्सो कायदा आणि इतर कायद्याविषयी विद्यर्थ्यांना मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी प्रबोधनपर कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष आर. के. सावंत, रवींद्र म्हाडगुत, संदीप राणे, महिला पोलिस भूमिका रेडकर, आनंद पालव, महेंद्र जाधव, मुख्याध्यापक डॉ. आनंद राठ्ये आदींसह विद्यार्थी, पालक उपस्थित होते.
श्रीमती परब म्हणाल्या, ‘‘विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांनी आजच्या काळात भेदभाव न करता समाजात होणाऱ्या अत्याचार किंवा मानसिक छळ यांना समाजातून हद्दपार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या मोहिमेची आपल्यापासूनच सुरुवात करावी लागेल.’’
श्री. जाधव म्हणाले, ‘‘सातत्याने बालगुन्हेगारी आणि सायबर गुन्हे वाढत आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम आदी माध्यमांवरून केले जाणारे मॅसेज किंवा अन्य गोष्टी घातक आहेत. यातून मुक्त व्हायचे असेल तर वाचन, संगीत अशा गोष्टींना आपलेसे करा. यासाठी शिक्षक, ज्येष्ठ किंवा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्या.’’ यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी पॉक्सो कायदा आणि इतर कायद्यांविषयी माहिती देऊन विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन केले. विठोबा कडव यांनी स्वागत व आभार प्रदर्शन केले.
