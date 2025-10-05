रांगोळी स्पर्धेत दिव्या परब; फुगडीत नेमळे संघ प्रथम
रांगोळी स्पर्धेत दिव्या परब;
फुगडीत नेमळे संघ प्रथम
बांदा ः मडूरा येथील श्रीदेवी माऊली मंदिरात नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित रांगोळी स्पर्धेत दिव्या परब तर फुगडी स्पर्धेत सातेरी नेमळे संघाने प्रथम क्रमांक मिळविला. सर्व विजेत्या स्पर्धकांना सन्मानचिन्ह व रोख पारितोषिके देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. मडूरा येथील परब मित्र परिवाराच्या वतीने खुली रांगोळी व फुगडी स्पर्धेचे आयोजन केले होते. स्पर्धेचा निकाल असा : (रांगोळी स्पर्धा) - प्रथम दिव्या परब, द्वितीय सौ. दिक्षा पंडीत, तृतीय मनाली शेटये, उत्तेजनार्थ रुषाली केरकर. (फुगडी स्पर्धा) - प्रथम सातेरी फुगडी संघ नेमळे, द्वितीय शायनिंग स्टार सातोसे, उकृष्ट वेशभूषा दिव्या परब, सर्वोत्तम स्टॅमिना सौ. तन्वी परब, उत्कृष्ट सादरीकरण सौ. श्रीमती परब. स्पर्धेचे नियोजन प्रवीण परब, भूषण परब, केशव परब, सखाराम परब, संतोष परब, सिद्धेश परब, रुपेश परब, प्रशांत परब यांनी केले. रांगोळी स्पर्धेचे परीक्षण मडुरा हायस्कूलचे कलाशिक्षक श्री. कुरणे यांनी केले. फुगडी स्पर्धेचे परीक्षण शेखर सापळे व सौ. वीणा बर्डे - कुंडईकर यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन पोलीस पाटील नितीन नाईक यांनी केले.
बांदा-मोर्येवाडीत कचऱ्याचे साम्राज्य
बांदा ः येथील मोर्येवाडा परिसरात सध्या घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले असून नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामपंचायतीकडून वेळेवर कचरा उचलला जात नसल्याने रस्त्याच्या कडेला व सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. या परिस्थितीमुळे दुर्गंधी पसरली असून आरोग्य धोक्यात येण्याची भीती ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात ग्रामस्थ संदीप नार्वेकर यांनी लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष घालून नियमितपणे कचरा व्यवस्थापन व्हावे, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा ग्रामस्थांना आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
