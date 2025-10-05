घर तेथे शोषखड्डा, गाव होईल निरामय!
96647
घर तेथे शोषखड्डा, गाव होईल निरामय!
तळवडेत अभियान; सरपंचांनीच प्रथम घेतला पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ५ ः तालुक्यातील तळवडे गावात शोषखड्डा अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. सरपंच गोपाळ रुमडे यांनी ‘घर तेथे शोषखड्डा’ अभियानाची सुरुवात प्रथम आपल्या घरापासून केली. त्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे.
स्वच्छता आणि आरोग्य जपण्यासाठी वैयक्तिक शोषखड्डे आवश्यक असून, ज्यामुळे सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लागून परिसर स्वच्छ राहतो. शासनाने ‘स्वच्छता ही सेवा’अंतर्गत घर तेथे शोषखड्डा हे अभियान एकाच दिवशी राबवण्याबाबत कळवले होते. त्या अनुषंगाने तळवडे गावचे सरपंच श्री. रुमडे यांनी नियोजन करत सुरुवात स्वतःपासून केली. गावात अधिकाधिक शोषखड्डे होण्यासाठी नियोजन केले आहे. यासाठी गावातील गवंडी कामगारांच्या मदतीने गावात शोषखड्डे अभियान यशस्वी होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहेत. या ‘घर तेथे शोषखड्डे’ या अभियान प्रारंभावेळी माजी सरपंच पंकज दुखंडे, भाकरवाडी युवक क्लब अध्यक्ष प्रसाद दुखंडे, स्वप्नील रुमडे, प्राजक्ता भाटकर, मकरंद घुले, किशोर तळवडेकर, जयेश जाधव, प्रकाश लब्दे, विश्वास लब्दी, सुहानी लब्दी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, तालुक्यातील किंजवडे गावात सरपंच संतोष किंजवडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोषखड्डा अभियानास प्रारंभ झाला. यावेळी किंजवडे उपसरपंच विनय पाडावे, ग्रामपंचायत अधिकारी हनुमंत तेर्से, गटसमन्वयक वैशाली मेस्त्री, ग्रामपंचायत कर्मचारी महेंद्र कदम, लवेश कदम, प्रदीप परब, गणेश घाडी, अमोल पाडावे आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.