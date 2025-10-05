जिजाऊ शैक्षणिक संस्थेतर्फे वह्या वाटप
जिजाऊ शैक्षणिक संस्थेतर्फे वह्या वाटप
सावंतवाडी ः जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष नीलेश सांबरे यांच्या प्रेरणेने नेमळे हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजमध्ये नुकताच मोफत वह्या वाटप कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिजाऊ परिवाराचे सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्ते अँड. नकुल पार्सेकर यांनी संस्थेच्या कार्याचा सविस्तर आढावा घेतला. ॲड. पार्सेकर म्हणाले की, दानशूर व सेवाभावी समाजसेवक नीलेश सांबरे हे गेली वीस वर्षे सातत्याने कोकणातील पाचही जिल्ह्यांत पर्यावरण, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांत निःस्वार्थ भावनेने सेवाभावी उपक्रम चॅरिटी म्हणून राबवत आहेत. या स्तुत्य उपक्रमाबद्दल मुख्याध्यापिका कल्पना बोवलेकर यांनी सांबरे यांचे विशेष आभार मानले. या कार्यक्रमासाठी संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. प्रभूतेंडोलकर, सामाजिक कार्यकर्त्या मानसी परब, समुपदेशक अर्पिता वाटवे, सहशिक्षक अनिल कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
तळेरेत वेशभूषा स्पर्धेस प्रतिसाद
तळेरे : येथील श्री गांगेश्वर खर्जादेवी नवरात्रोत्सव मंडळातर्फे आयोजित वेशभूषा स्पर्धेत ५० पेक्षा जास्त मुलांनी सहभाग घेऊन आपली कला सादर केली. स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले. या मंडळातर्फे विविध समाजोपयोगी कार्यक्रम घेण्यात आले. याअंतर्गत येथील मंजूर ग्रामीण रुग्णालयाच्या जागेसाठी मदत, श्री गांगेश्वर मंदिर जीर्णोद्धारासाठी ५१ हजार, श्री गांगेश्वर मंदिर येथे साऊंड सिस्टिम, छत्रपती शिवाजी महाराज रंगमंच बांधकामासाठी २० हजार अशी सुमारे अडीच लाखांची देणगी या मंडळातर्फे देण्यात आली. याशिवाय येथील वामनराव महाडिक माध्यमिक विद्यालयातील गरीब कुटुंबातील दोन मुलांना दत्तक घेऊन त्यांच्या दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
