निवृत्तीनंतर ‘आनंदयात्री’ म्हणून जगा
प्रफुल्ल वालावलकर ः कुडाळात ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ५ ः जीवनाच्या प्रवाहात वाटचाल करताना ज्येष्ठांनी निवृत्तीनंतर आपले आयुष्य ‘आनंदयात्री’ म्हणून जगावे. जीवनात आनंदाचे क्षण फुलवून स्वतःच्या आनंदात रमून जावे, असे प्रतिपादन कुडाळ पंचायत समिती गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी ज्येष्ठ नागरिक दिनात केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघ शाखा कुडाळच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्य साधून मराठा समाज सभागृहात ज्येष्ठ नागरिक दिन व ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन गटविकास अधिकारी वालावलकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नागरिक कुडाळ शाखेचे अध्यक्ष सुरेश कोरगावकर, चंद्रकांत अणावकर, प्रकाश परब, उदय कुडाळकर, मीनाक्षी नार्वेकर, डॉ. पटवारी, श्री. दळवी आदींसह तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्री. वालावलकर म्हणाले, ‘‘सर्व उपस्थित ज्येष्ठ विविध शासकीय सेवेत विविध विभागांत अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. हे सर्व माझ्यासाठी मार्गदर्शक आहेत. ज्येष्ठांनी निवृत्त झाल्यानंतर जीवनातील प्रत्येक क्षण आनंदयात्री म्हणून साजरा करावा. प्रत्येकाने निरोगी, आनंदमय जीवन जगावे. या वयात तुमचा उत्साह पाहून निश्चितच कौतुकास्पद वाटते.’’
श्री. कोरगावकर म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठांसाठी मूलभूत मागण्यांबाबत नगरपंचायत अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या तत्काळ मान्य करण्याची मागणी केली जाईल. नगरपंचायत इमारतीमध्ये ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र असणे आवश्यक आहे. कुडाळ एसटी बसस्थानकाकडे शेड होण्यासाठी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.’’ यावेळी ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ४७ ज्येष्ठांचा सत्कार करण्यात आला. शरद कांबळी, सुभाष पिंगुळकर, घनश्याम शिरसेकर, अर्जुन साईल, यशवंत पिंगुळकर, आनंद पाटकर, अनुराधा प्रभू, मोहन पिंगुळकर यांचाही सत्कार झाला.
शासनाविरोधात प्रसंगी आंदोलन
चंद्रकांत अणावकर म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठांवर शासनाकडून सातत्याने अन्याय होत आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी निश्चितच प्रसंगी आंदोलन करू. गेली सात वर्षे शासनाच्या माध्यमातून तसेच येथील नगरपंचायतीच्या माध्यमातून अधिकारी फक्त आश्वासने देत आहेत; मात्र ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र हा प्रश्न गेली सात वर्षे आश्वासित राहिलेला आहे.’’
