जनता विद्या मंदिर त्रिंबक प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांचे यश
जनता विद्या मंदिर त्रिंबक
प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांचे यश
आचरा, ता. ५ ः त्रिमूर्ती हायस्कूल शिरवंडे येथे झालेल्या मालवण तालुकास्तरीय मैदानी स्पर्धेत जनता विद्या मंदिर त्रिंबक प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी विविध गटांमध्ये नेत्रदीपक यश संपादन केले. त्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
स्पर्धेत १४ वर्षे मुली-मुलगे गटामध्ये मयुरेश साहिल-६०० मीटर धावणे प्रथम क्रमांक, इश्वरी त्रिंबककर-१०० मीटर हर्डल्स प्रथम व ६०० मीटर धावणे तृतीय, सिद्धी आईर-२०० मीटर धावणे तृतीय क्रमांक, दुर्वा घाडीगावकर-४०० मीटर धावणे तृतीय, सेजल राऊत-गोळा फेक तृतीय क्रमांक, सतरा वर्षे मुली-मुलगे गटामध्ये उन्मेश परब-८०० मीटर धावणे द्वितीय क्रमांक, आर्यन अपराज-११० मीटर हर्डल्स द्वितीय क्रमांक, श्रावणी गावकर-१५०० मीटर धावणे द्वितीय व ११० मीटर हर्डर्स तृतीय क्रमांक, आर्या बागवे-४०० मीटर हर्डल्स द्वितीय क्रमांक, श्रुतिका साहिल-३००० मीटर धावणे तृतीय क्रमांक, उदय साटम-३००० मीटर धावणे तृतीय क्रमांक. सर्व यशस्वी खेळाडूंचे संस्थाध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ अण्णा सकपाळ, कार्यवाह अरुण घाडी, मुख्याध्यापक प्रवीण घाडीगावकर, प्रशांत गोसावी, अभिजित धुरे, एकनाथ गायकवाड आदींनी अभिनंदन केले व पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या. सर्व खेळाडूंना क्रीडा शिक्षक महेंद्र वारंग यांचे मार्गदर्शन लाभले.
