बांदा विकास संस्थेची वार्षिक सभा उत्साहात
बांदा विकास संस्थेची
वार्षिक सभा उत्साहात
बांदा, ता. ५ ः बांदा विकास संस्थेची वार्षिक ९४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अळवणी सभागृहात संस्थेचे अध्यक्ष राजाराम उर्फ बाळू सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात पार पडली.
सभेच्या प्रारंभी अध्यक्षांनी संस्थेच्या गेल्या वर्षभरातील कामकाजाचा आढावा घेतला. संस्थेच्या प्रगतीत सर्व संचालक व सभासदांचा मोलाचा वाटा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सभेत संस्थेच्या विविध योजना, कर्ज वितरण, बचत योजनांची प्रगती व आगामी कार्ययोजना यावर सविस्तर चर्चा झाली. यावर्षीचा ‘उत्कृष्ट शेतकरी पुरस्कार’ संस्थेतर्फे प्रमोद अळवणी यांना दिला. त्यांच्या शेतीतील नाविन्यपूर्ण पद्धती, परिश्रम व गावातील शेतकऱ्यांना दिलेले मार्गदर्शन याचा विचार करून त्यांना गौरविण्यात आले. तसेच संस्थेच्या सचिव सौ. मयुरी परब यांनाही त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सन्मानित केले. आजमुद्दीन सरगुरू व नागेश सावंत या मान्यवरांनी संस्थेला दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी तसेच सर्व अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांचे आभार मानतो. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे व वेळोवेळी मिळालेल्या सहकार्यामुळे संस्था अधिक सक्षम व प्रगत दिशेने वाटचाल करत आहे. बँक आणि संस्था यांचे परस्पर सहकार्य भविष्यातही अधिक वृद्धिंगत व्हावे, हीच अपेक्षा असल्याचे अध्यक्ष राजाराम सावंत म्हणाले. यावेळी उपाध्यक्ष संजय चांदेकर, संचालक घनश्याम बांदेकर, आदम आगा, लक्ष्मण सावळ, भिकाजी धुरी, आप्पाजी देसाई, सुभाष परब, अर्चना आंबेलकर, कामिनी कुडव, देऊ मळगावकर, जानू बुटे, लक्ष्मण जाधव यांच्यासह सचिव मयुरी परब, सुनिता कांबळे, प्रकाश बांदेकर, विजय गवस आदी उपस्थित होते.
