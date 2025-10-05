आचरा संस्थानचा दसरोत्सव उत्साहात
96623
आचरा संस्थानचा दसरोत्सव उत्साहात
आचरा ः इनामदार श्री देव रामेश्वर संस्थान आचराचा ऐतिहासिक दसरोत्सव व शिवलग्न सोहळा गुरुवारी (ता. २) सायंकाळी अलोट गर्दीत आचरा वरचीवाडी येथील फुरसाई मंदिराजवळ पारंपरिक पद्धतीने साजरा झाला. यावेळी सोने लुटण्यासाठी आणि शिवलग्न सोहळ्यास भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. दसऱ्यादिवशी सकाळपासूनच माहेरवाशिणींनी फुरसाई मंदिराजवळ ओट्या भरण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. सायंकाळी रामेश्वर मंदिराकडून श्रींच्या स्वारीसहित देवतरंग भाविकांच्या उपस्थितीत मंदिराजवळ आली. त्यानंतर सोने लुटण्यासाठी उभ्या केलेल्या आपट्याची मानकऱ्यांकरवी विधीवत पूजा केली गेली. शिवलग्न सोहळ्यासोबत श्रींच्या भेटीनंतर बंदुकीच्या फैरी झाडून इशारा झाल्यावर सोने लुटण्यासाठी एकच झुंबड उडाली. देवस्थानचे वहिवाटदार मिराशी, देवस्थान समिती, मानकरी, देवसेवकांसह ग्रामस्थांची गर्दी उसळली होती. दुपारपासून उसंत घेतल्याने ग्रामस्थांमध्ये उत्साह होता.
-----
96668
प्रा. उदय खानोलकर यांना अभिवादन
सावंतवाडी ः मळगाव येथील (कै.) प्रा. उदय रमाकांत खानोलकर वाचन मंदिरने सेवेची २४ वर्षे पूर्ण करून २५ व्या वर्षात आज प्रवेश केला. हे रौप्य महोत्सवी वर्ष वाचनालय विविध उपक्रमांनी दिमाखात साजरे करणार आहे. दरवर्षी ५ ऑक्टोबर हा दिवस (कै.) प्रा. उदय खानोलकर यांचा स्मृतिदिन आणि वाचनालयाचा वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जातो. आज वाचनालयाच्या वर्धापन दिनानिमित्त वाचन मंदिरामध्ये प्रा. खानोलकर यांचा २५ वा स्मृतिदिन पुष्पमाला अर्पण करून साजरा करण्यात आला. ग्रंथपाल सतीश राऊळ यांनी देणगी दाखल दिलेल्या प्रार्थना फ्रेमचे अनावरण सर्व संचालक मंडळाच्या व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत केले.
------
96667
शमीत लाखे, साहिश तळणकर
झोनल नेमबाजीत शमित, साहिशला ‘सुवर्ण’
सावंतवाडी ः नुकतीच बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय वेंगुर्ले आयोजित मुंबई विद्यापीठ कोकण झोन चारच्या नेमबाजी स्पर्धा उपरकर शूटिंग ॲकॅडमी (वेंगुर्ले) येथे झाली. या स्पर्धेत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील खेळाडू सहभागी झाले होते. यामध्ये १० मीटर पीप साईट प्रकारात यशवंतराव भोसले कॉलेजचा (सावंतवाडी) विद्यार्थी शमीत लाखे याने उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावले. त्याची सर्वोत्तम खेळाडू (पुरुष) म्हणून निवड करण्यात आली. त्याला सन्मानचिन्ह देऊन गौरविले. तसेच श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाचा (सावंतवाडी) विद्यार्थी साहिश तळणकर (दोडामार्ग) याने १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले. हे दोन्ही खेळाडू सावंतवाडीतील उपरकर शूटिंग ॲकॅडमीमध्ये सराव करत असून त्यांना प्रशिक्षक कांचन उपरकर यांचे प्रशिक्षण व विक्रम भागले यांचे मार्गदर्शन लाभले. दोन्ही खेळाडूंचे सिंधुदुर्ग जिल्हा शूटिंग असोसिएशनतर्फे अभिनंदन करण्यात आले व मुंबई विद्यापीठ स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.