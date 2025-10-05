राष्ट्रसेवेत ज्येष्ठांचे योगदान महत्त्वाचे
रमेश पवार ः देवगड तहसील कार्यालयात ज्येष्ठ नागरिक दिन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ५ : समाज आणि राष्ट्राची पायाभरणी यात ज्येष्ठ नागरिकांचे कष्ट, अनुभव आणि ज्ञान महत्त्वाचे आहे. ज्येष्ठांचे संस्कार व योगदान याशिवाय प्रगती अशक्य आहे. यामुळे शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधा, पेन्शन योजना, प्रवास सवलती आणि सामाजिक सुरक्षा योजना योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रशासन नेहमी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन तहसीलदार रमेश पवार यांनी येथे केले. ज्येष्ठांनी सुखी, निरोगी व आनंदी जीवन व्यतीत करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे औचित्य साधून येथील तहसीलदार पवार यांनी स्थानिक ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान केला. त्यावेळी ते बोलत होते. ज्येष्ठांच्या समस्याही त्यांनी जाणून घेतल्या. यावेळी तहसीलदार श्री. पवार यांच्यासह निवासी नायब तहसीलदार विवेक शेट, निवडणूक नायब तहसीलदार छाया आखाडे, महसूल सहायक पूर्वा आचरेकर तसेच सेवानिवृत्त सुरेश सोनटक्के, दत्तात्रय बलवान, विमल बलवान, भाई बांदकर, आनंद लोके, संजीव राऊत, प्रकाश कोरगावकर, विलास रुमडे, उल्हास मणचेकर, दत्तात्रय जामदार, श्रीकृष्ण पांचाळ, राजेंद्र हिंदळेकर, लिलाधर जामदार, अनुराधा दीक्षित, भारती बाराळे आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे औचित्य साधून श्री. सोनटक्के यांनी तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी उपस्थित सर्व ज्येष्ठांचा गुलाब पुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे औचित्य साधून महसूल कर्मचारी प्रदीप कदम यांनी ज्येष्ठांना आरोग्य विषयक मनोरंजनात्मक मार्गदर्शन केले.
