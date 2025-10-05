महामार्गावर खड्यांबरोबर आता धुळीचे साम्राज्य

rat5p21.jpg-
96677
संगमेश्वर ः संगमेश्वर परिसरातील महामार्गावर वाहनांमुळे उडणारी धूळ. (छाया ः सचिन यादव)
---------
महामार्गावर खड्यांबरोबर धुळीचे साम्राज्य
चालकांसह प्रवाशांनाही त्रास ; आरोग्याला बाधा, उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ५ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर आता खड्डयांबरोबरच धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. संगमेश्वर ते बावनदी परिसरात या धुळीचा सामना करत प्रवाशांना वाहने हाकावी लागत आहेत. त्यामुळे विविध आजारांना सामोरे जावे लागणार असल्याची भिती प्रवाशांमधून व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य सगळीकडे दिसून येत आहे. चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र पुरेशी उपाययोजना केली जात नसल्याने प्रवाशांना व वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यात पडलेले खड्डे अद्याप बुजवण्यात आलेले नाहीत. त्यातून बाहेर आलेली खडी आणि रेती वाहने गेल्यानंतर हवेत उडत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ हवेत पसरत आहे. त्यामुळे श्वसनाचे आजार वाढण्याची शक्यता आहे. संबंधित ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामूळे रस्ताची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. यात सर्व सामान्य प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. धामणी ते कोळंबेपर्यंत रस्त्याची खूपच दूरवस्था झाली आहे. खड्ड्यांमधून बाहेर आलेले दगड ट्रकच्या चाकातून उडून आजुबाजूच्या दुचाकीवरील प्रवाशांच्या डोळ्यांना, डोक्याला जबर मार बसून नाहक जीव जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. संबंधित यंत्रणेने खड्ड्यांचा आणि धुळीचा होणारा त्रास कमी करण्यासाठी लवकरात लवकर चांगल्या कायमच्या उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे धुळीचा त्रास भविष्यात अधिकाधिक जाणवणार आहे.
कोट
मुंबई-गोवा आणि मिऱ्या-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावर पावसाळ्यात चिखलाचे साम्राज्य होते. आता पाऊस गेल्यानंतर धुळीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. धूळ वाढू नये, यासाठी ठेकेदाराने वारंवार पाणी मारले पाहिजे. त्यादृष्टीने संबंधित विभागाकडून सूचना दिल्या पाहिजेत. त्यामुळे प्रवाशांचा त्रास कमी होईल.
- संतोष थेराडे, संगमेश्वर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.