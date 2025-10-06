संगीत बिबट आख्यान नाट्यप्रयोगाच्या अल्प प्रतिसाद
‘संगीत बिबट आख्यान’ला अल्प प्रतिसाद
डॉ. प्रशांत पटवर्धनांची नाराजी ; पालकमंत्री यांच्याकडे तक्रार करणार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ६ : वनविभागाच्यावतीने दसऱ्याच्या दिवशी २ ऑक्टोबरला सकाळी ११ वाजता इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित ‘संगीत बिबट आख्यान’ या प्रबोधनात्मक नाट्यप्रयोगाला ५० ते ६० प्रेक्षकच उपस्थित होते. या वेळापत्रकावरून अखिल भारतीय नाट्य परिषद चिपळूण शाखेचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पटवर्धन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे सांगितले.
दसरा हा हिंदू धर्मियांचा एक महत्त्वाचा सण आहे. या दिवशी अनेक नागरिक वाहनांची पूजा, शस्त्रपूजा तसेच कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असतात. अशा दिवशी, तेही सकाळी ११ वाजता नाट्यप्रयोग आयोजित केल्याने अनेकांना या नाटकाला उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. संगीत बिबट आख्यान हा नाट्यप्रयोग वनवाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून सादर करण्यात आला होता. लांजा येथील मकरंद सावंत यांनी लेखन व दिग्दर्शन केलेल्या या प्रयोगात मानव आणि बिबट्या यांच्यातील सहअस्तित्व, बिबट्याचे प्रकार आणि पर्यावरण रक्षणाच्यादृष्टीने त्याचे महत्त्व यावर प्रकाश टाकण्यात आला. बिबट्या हा आपला शत्रू नसून मित्र आहे, असा सकारात्मक संदेशही या नाटकाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. नाटकाची मांडणी, संगीत, संवाद आणि सादरीकरण अत्यंत प्रभावी असून, हा प्रयोग अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचायला हवा होता, अशी भावना डॉ. पटवर्धन यांनी व्यक्त केली.
कोट
‘संगीत बिबट आख्यान’ हा नाट्यप्रयोग अत्यंत दर्जेदार होता, याबाबत शंका नाही; मात्र दसऱ्यासारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या दिवशी, तीही सकाळी ११ वाजता असा कार्यक्रम ठेवणे, हे सामान्य प्रेक्षकांप्रति असंवेदनशील नियोजन आहे.
– डॉ. प्रशांत पटवर्धन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय नाट्य परिषद, चिपळूण शाखा
