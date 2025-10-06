मानसिक ताण कमी करण्यासाठी साहित्याची मदत
रत्नागिरी : अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना प्रा. वैजनाथ महाजन.
साहित्यामुळे व्यक्तिमत्त्व खुलते
वैजनाथ महाजन ः ढोले स्टुडंटस सेलतर्फे कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : साहित्य हे आपल्या मानसिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. वाचल्यामुळे जग कळतं आणि त्या जगामध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ताकद साहित्यातून मिळते, असे प्रतिपादन सांगलीतील साहित्यिक प्रा. वैजनाथ महाजन यांनी केले.
अभ्यंकर-कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी शंकर ढोले स्टुडंटस एनरिचमेंट सेल उपक्रमाअंतर्गत प्रा. महाजन यांच्याशी साहित्यिक गप्पा कार्यक्रम झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. प्रा. महाजन यांनी साहित्यिक पु. ल. देशपांडे, बा. सी. मर्ढेकर, कुसुमाग्रज इत्यादी साहित्यिकांच्या अनेकविध आठवणी सांगितल्या व विद्यार्थ्यांना अंतर्मुख होण्यास प्रोत्साहन दिले.
उपप्राचार्य सुनील गोसावी यांनी व्यक्तीचा भावनिक विकास व्यवसाय करताना अत्यंत महत्त्वाचा असतो, असे सांगितले. प्राध्यापक शंकर ढोले यांनी आपल्या मनोगतामध्ये एका शिक्षकामुळे आपले आयुष्य कसे बदलते आणि योग्य मार्ग सापडतो याबाबत आठवणी सांगितल्या. या प्रसंगी पर्यवेक्षक विद्याधर केळकर, प्रा. तनुजा शिंदे, वाणिज्य शाखाप्रमुख शिल्पा तारगावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. स्वागत आणि प्रास्ताविक प्रा. शिल्पा तारगावकर यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. प्रभात कोकजे यांनी केले.
